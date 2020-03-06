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06 Mart 2020, Cuma
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Antalyaspor "nokta transferler" ile çıkışa geçti

Antalyaspor "nokta transferler" ile çıkışa geçti

Ara döneminde önemli isimleri kadrosuna katıp 'in ikinci yarısı sergilediği başarılı performansla dikkati çeken Fraport TAV Antalyaspor'un Kulüp Başkanı Ali Şafak Öztürk, "nokta atışı" transferlerle çıkışa geçtiklerini bildirdi.

Ligde 17 haftalık ilk yarıyı 14 puan toplayıp düşme hattında 16. sırada tamamlayan kırmızı-beyazlılar, ikinci yarıya teknik direktör Tamer Tuna yönetiminde başladı.

Ara transferde aralarında , , Sinan Gümüş'ün de yer aldığı önemli isimlerle kadrosunu güçlendiren Fraport TAV Antalyaspor, ligde ikinci devreye kendi sahasında Göztepe (0-3) mağlubiyetinin ardından oynadığı 6 maçta yenilgi yüzü görmedi.

Akdeniz temsilcisi, bu karşılaşmalarda Yukatel Denizlispor'u 3-0, Kasımpaşa'yı 3-1, BtcTurk 'u 2-1 yendi, İttifak Holding Konyaspor'la 0-0, Hes Kablo Kayserispor'la 2-2, Fenerbahçe ile 2-2 berabere kaldı.

Son 6 haftada 3 galibiyet, 3 beraberlikle 12 puan toplayan kırmızı-beyazlı ekip, ligde geride kalan 24 hafta sonunda 26 puanla 12. sıraya yükseldi.

ÖZTÜRK: BÜTÜN TRANSFERLERİMİZ BİZİM AÇIMIZDAN NOKTA ATIŞI OLDU

Antalyaspor Kulübü Başkanı Ali Şafak Öztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ara döneminde önemli transferler gerçekleştirdiklerini söyledi.

Özellikle forvet hattını Lukas Podolski, Adis Jahovic ve Sinan Gümüş'le güçlendirdiklerini vurgulayan Öztürk, şöyle konuştu:

"Bütün transferlerimiz bizim açımızdan 'nokta atışı oldu' diyebilirim. Bu da gözüküyor. Spor kamuoyunda da takdir ediliyor. Sinan Gümüş, Podolski ve Jahovic, skor gücünü çeken ağırlıklı oyuncularımız bunlar. Sadece kendilerinin değil, etrafındaki oyuncuların da performansını artırdılar. Antalyaspor'da ilk yarıda golü olmayan oyuncumuz Fredy'nin ikinci yarıda 2 golü 2 asisti var. Bu transferler diğer oyuncularımıza da direkt etki yaptılar, bu etkileri devam edecek."

  1. 06.03.2020
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