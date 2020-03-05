Antalyaspor PFDK'ya sevk edildi
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Fraport TAV Antalyaspor'u Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.
Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final ilk maçında Fraport TAV Antalyaspor ile Aytemiz Alanyaspor karşı karşıya geldi. Antalya Stadyumu'nda oynanan zorlu karşılaşma Alanyaspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golü 90+2'inci dakikada Fernandes kaydetti.
TFF'den yapılan açıklamaya göre, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Aytemiz Alanyaspor ile oynanan karşılaşmadaki saha olayları nedeniyle Fraport TAV Antalyaspor'un PFDK'ye sevkine karar verildi.
- 05.03.2020
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