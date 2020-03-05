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05 Mart 2020, Perşembe
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'ya sevk edildi

Antalyaspor PFDK'ya sevk edildi

() Hukuk Müşavirliği, Fraport TAV 'u () sevk etti.

'nda yarı final ilk maçında Fraport TAV ile Aytemiz karşı karşıya geldi. Antalya Stadyumu'nda oynanan zorlu karşılaşma Alanyaspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golü 90+2'inci dakikada Fernandes kaydetti.

'den yapılan açıklamaya göre, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Aytemiz Alanyaspor ile oynanan karşılaşmadaki saha olayları nedeniyle Fraport TAV Antalyaspor'un 'ye sevkine karar verildi.

  1. 05.03.2020
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