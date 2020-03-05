Antalyaspor PFDK'ya sevk edildi

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final ilk maçında Fraport TAV Antalyaspor ile Aytemiz Alanyaspor karşı karşıya geldi. Antalya Stadyumu'nda oynanan zorlu karşılaşma Alanyaspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golü 90+2'inci dakikada Fernandes kaydetti.



TFF'den yapılan açıklamaya göre, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Aytemiz Alanyaspor ile oynanan karşılaşmadaki saha olayları nedeniyle Fraport TAV Antalyaspor'un PFDK'ye sevkine karar verildi.