Aytemiz Alanyaspor otobüsüne taşlı saldırı
Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final ilk maçında Fraport TAV Antalyaspor ile Aytemiz Alanyaspor karşı karşıya geldi. Antalya Stadyumu'nda oynanan zorlu karşılaşma Alanyaspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı. Karşılaşma sonrası Alanyaspor otobüsüne taşlı saldırı gerçekleşti. Alanyaspor yardımcı antrenörü Mehmet Yozgatlı olayda yaralandı. A Spor muhabiri Yasin Anzerli, olayla ilgili detayları ve gelişmeleri aktardı.
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