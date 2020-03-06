Antalyaspor Gençlerbirliği karşısına 4 eksikle çıkacak - Son dakika Antalyaspor haberleri - Fotomaç
06 Mart 2020, Cuma
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karşısına 4 eksikle çıkacak

Antalyaspor Gençlerbirliği karşısına 4 eksikle çıkacak

'in 25. haftasında deplasmanda ile karşılaşacak olan 'da 4 eksik futbolcu bulunuyor.

, 'in 25. haftasında deplasmanda karşılaşacağı maçının hazırlıklarını sürdürdü. Ligdeki çıkışını devam ettirmek isteyen kırmızı-beyazlılarda hedef de galibiyet olarak belirlendi.

26 puanla 12. sırada yer alan Antalyaspor, aralarında 1 puan fark bulunan rakibini yenerek üst sıralara yükselmeyi amaçlıyor. Deplasmandaki bu zorlu karşılaşmada Antalya temsilcisinde sakatlıkları bulunan Nazım Sangare, Bahadır Öztürk, ile cezalı olan Celustka takımdaki yerini alamayacak. Kırmızı-beyazlılar, deplasmandaki 11 maçta 15 puan toplayarak başarılı bir grafik çizdi.

  1. 06.03.2020
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