Antalyaspor Gençlerbirliği karşısına 4 eksikle çıkacak
Süper Lig'in 25. haftasında deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak olan Antalyaspor'da 4 eksik futbolcu bulunuyor.
Antalyaspor, Süper Lig'in 25. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını sürdürdü. Ligdeki çıkışını devam ettirmek isteyen kırmızı-beyazlılarda hedef de galibiyet olarak belirlendi.
26 puanla 12. sırada yer alan Antalyaspor, aralarında 1 puan fark bulunan rakibini yenerek üst sıralara yükselmeyi amaçlıyor. Deplasmandaki bu zorlu karşılaşmada Antalya temsilcisinde sakatlıkları bulunan Nazım Sangare, Bahadır Öztürk, Yekta Kurtuluş ile cezalı olan Celustka takımdaki yerini alamayacak. Kırmızı-beyazlılar, deplasmandaki 11 maçta 15 puan toplayarak başarılı bir grafik çizdi.
- 06.03.2020
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Yorum
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Antalyaspor Gençlerbirliği karşısına 4 eksikle çıkacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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