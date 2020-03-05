Fatih Terim Sivas maçında Sekidika ve Linnes'i tribüne gönderecek - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
05 Mart 2020, Perşembe
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Haberler Galatasaray Terim kararını verdi! İşte tribüne gönderilecek iki isim

İşte 'da tribüne çıkacak yabancılar!

İşte Galatasaray'da tribüne çıkacak yabancılar!

'da teknik direktör , ligde oynanacak Demir Grup Sivasspor maçı öncesi kural gereği tribüne yollayacağı iki yabancıyı belirledi. Lemina'nın iyileşmesi ve 'nın cezasının bitmesiyle beraber takımdan kesilecek isimler de netleşti. İşte detaylar...

'da bir süredir sakatlığı bulunan Mario Lemina'nın iyileşmesi ve Younes 'nın da cezasını tamamlamasıyla, 14 yabancının tamamı oynayabilecek duruma geldi.

Ancak statü gereği 21 kişilik maç kadrosunda ancak 12 yabancı bulundurabileceği için diğer ikisinin de tribüne gitme zorunluluğu ortaya çıktı. Bu nedenle "Hangi yabancılar tribüne çıkacak?" sorusu gündeme oturdu.

Skorer'de yer alan habere göre bu konuda ilk tercihin Sekidika olmasına kesin gözüyle bakılıyor. Kanatlarda Feghouli ve Onyekuru'nun formu ayrıca Ömer, Adem, Belhanda ve Jimmy Durmaz gibi isimlerin de kanatta alternatif olması, teknik direktör 'in karar vermesini kolaylaştırıyor. Bu nedenle Jesse Sekidika bundan sonraki süreçte diğer yabancılarda sorun olmadığı sürece maç kadrolarına zor girecek gibi görünüyor.

LINNES İSTENEN DÜZEYDE DÖNÜŞ SAĞLAYAMADI

Galatasaray'da 14 yabancının sorunsuz olduğu ortamda Sekidika ile beraber diğer zayıf halka ise Martin Linnes görülüyor. Bunda Norveçli oyuncunun istenen düzeyde dönüş yapamaması ile beraber Saracchi ile Mariano'nun formunun da etkili olduğu belirtiliyor. Yine iki bek için Ömer ve Şener'in alternatif olarak görülmesi de, teknik kadronun kararında belirleyici olacak.

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  1. 05.03.2020
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