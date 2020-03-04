Fatih Terim'den oyunculara mesaj! İşte Galatasaray'ın Sivasspor maçı muhtemel 11'i
Süper Lig'in son haftalarında fırtına gibi esen Galatasaray'da yüzler gülüyor. Son 8 haftada aldığı 8 galibiyetle hanesine 24 puan yazdıran Galatasaray, 25. hafta mücadelesinde zorlu Sivasspor maçına çıkacak. Seriyi sürdürmek isteyen Galatasaray'da Fatih Terim mücadele öncesi oyuncularına 'İyiyiz ama bu yetmez' uyarısında bulundu. Öte yandan tecrübeli çalıştırıcının Sivasspor karşısında nasıl bir kadro ile sahada yer alacağı da merakla bekleniyor. İşte Galatasaray'ın muhtemel Sivasspor maçı 11'i ve detaylar...
Galatasaray'ın üst üste aldığı sekiz galibiyet sonrası yakaladığı çıkış camiada yüzleri güldürüyor. Her hafta üstüne koyarak yoluna devam eden sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim ise tam olarak mutlu değil. Yüzde 62 topla oynama yüzdesine sahip Aslan'da girilen 12 gol pozisyonundan 3'ü golle sonuçlandırıldı.
Sivas mücadelesi öncesi set hücumlarında ve organize atak çalışması yaptıracak olan deneyimli çalıştırıcı öğrencilerine "İyiyiz, ama daha da iyi olmalıyız. Bulduğumuz fırsatlar zorlu rakiplerimiz karşısında daha da değerli olacak. Bu yüzden son hamlelerde yaptığımız hataları gidermeliyiz. Rakip kaleye gitmedeki başarımızı gole çevirme oranına da yansıtmalıyız" uyarısında bulundu.