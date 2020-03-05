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05 Mart 2020, Perşembe
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En değerli şampiyonluk!

En değerli şampiyonluk!

2019-20 sezonunda sona yaklaşılırken şampiyonluk yarışı da kızışıyor! , , ve şampiyonluk kupasını gözüne kestirdi... ve 'nin şansı ise diğerlerine nazaran daha az. Peki, hangi takım şampiyonluk halinde ne kadar gelirin sahibi olacak? İşte cevabı...

Müthiş bir şampiyonluk yarışının yaşandığı 'de bu sezon ipi göğüsleyecek olan takımın kasası dolacak. Kulüpler; başarı ve şampiyonluk primi, geçmiş şampiyonluk ödülü ve Şampiyonlar Ligi gelirleriyle birlikte çok önemli bir paranın sahibi olacak.

EN BÜYÜK GELİR CİMBOM'A

Eğer 23. kez mutlu sona ulaşırsa, en büyük geliri elde edecek takım olacak. Cimbom geçmiş şampiyonlukların farkıyla yaklaşık 420 milyon lira kazanacak.

TRABZONSPOR GİZLİ LİDER

Ligin gizli lideri olan ipi göğüslemesi durumunda 372 milyon, bir ilkin peşinde olan takımlardan ve ise yaklaşık 350 milyon lira gelir elde edecek.

FENER&KARTAL'IN İŞİ ZOR

Şu an yarıştan kopmuş gözüken ipi göğüslerse 402 milyon lira, 389 milyon lira, ise 341 milyon liralık müthiş geliri kasasına koyacak.

  1. 05.03.2020
  2. Güncelleme: 05.03.2020 09:23
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