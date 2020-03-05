En değerli şampiyonluk!

Müthiş bir şampiyonluk yarışının yaşandığı Süper Lig'de bu sezon ipi göğüsleyecek olan takımın kasası dolacak. Kulüpler; başarı ve şampiyonluk primi, geçmiş şampiyonluk ödülü ve UEFA Şampiyonlar Ligi gelirleriyle birlikte çok önemli bir paranın sahibi olacak.

EN BÜYÜK GELİR CİMBOM'A

Eğer Galatasaray 23. kez mutlu sona ulaşırsa, en büyük geliri elde edecek takım olacak. Cimbom geçmiş şampiyonlukların farkıyla yaklaşık 420 milyon lira kazanacak.

TRABZONSPOR GİZLİ LİDER



Ligin gizli lideri olan Trabzonspor ipi göğüslemesi durumunda 372 milyon, bir ilkin peşinde olan takımlardan Başakşehir ve Sivas ise yaklaşık 350 milyon lira gelir elde edecek.

FENER&KARTAL'IN İŞİ ZOR



Şu an yarıştan kopmuş gözüken Fenerbahçe ipi göğüslerse 402 milyon lira, Beşiktaş 389 milyon lira, Alanyaspor ise 341 milyon liralık müthiş geliri kasasına koyacak.