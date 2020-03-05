Radamel Falcao için Galatasaray'ın kapısını çalacaklar!

Son 8 haftada 7 gol atma başarısı gösteren Radamel Falcao formuyla Süper Lig'e damga vurdu. Sezon başında sakatlığı sebebiyle formasından uzak kalan Kolombiyalı yıldız, yoğun bir tedavi sürecinden sonra hazır bir şekilde sahalara döndü ve kalitesini konuşturmaya başladı. Galatasaray'ın 2020 yılındaki galibiyet serisinde attığı gollerle önemli bir pay sahibi olan Radamel Falcao'ya sürpriz bir talip çıktı.



RIVER FALCAO'YU İSTİYOR!

Arjantin basınının öne çıkardığı haberde, önümüzdeki sezon iddialı bir takım kurmayı amaçlayan River Plate, Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Radamel Falcao'yu kadrosuna katmak istiyor.





YUVAYA DÖNMEK İSTİYOR

Haberde, Falcao'nun da kariyerindeki son takımın Galatasaray olmadığı ve yuvaya dönmeyi istemesinin bu transfer olasılığını güçlendirdiği belirtildi. Radamel Falcao'nun kendisi ve ailesinin İstanbul'da rahat olmasına rağmen kariyerine son vermeden başka bir takıma gitmek isteyen yıldız futbolcunun hayalinin Güney Amerika'ya dönmek olduğu bildirildi.

MARADONA ETKİSİ YAPAR

Ayrıca söz konusu haberde Falcao'nun River Plate ekibine dönmesinin, Maradona'nın Boca'ya dönmesi gibi bir etki yaratacağı ifade edildi.

HALA SAYGI GÖRÜYOR

'El Tigre' lakaplı futbolcunun El Monumental'deki macerasının ülkesinde unutulmadığı ve hala büyük saygı gördüğü ifade edildi.

Sakatlığı sebebiyle bir süredir sahalardan uzak kalan Falcao, formasına kavuşmasıyla birlikte formuna kavuştu. Süper Lig'de 12 maça çıkan Kolombiyalı futbolcu 8 gole imza attı.