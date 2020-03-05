Radamel Falcao için Galatasaray'ın kapısını çalacaklar! - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
05 Mart 2020, Perşembe
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için 'ın kapısını çalacaklar!

Radamel Falcao için Galatasaray'ın kapısını çalacaklar!

'ın dünyaca ünlü yıldızı için flaş bir iddiası ortaya atıldı. Sarı-kırmızılı takıma transferi büyük bir sükse yaratan Kolombiyalı golcü, son haftalardaki performansıyla göz kamaştırmış ve Galatasaray'ın yükselişine katkı sağladı.  Arjantin basınındaki habere göre , önümüzdeki yaz transfer döneminde Falcao'yu transfer etmek için girişimlere başlayacak.

Son 8 haftada 7 gol atma başarısı gösteren formuyla 'e damga vurdu. Sezon başında sakatlığı sebebiyle formasından uzak kalan Kolombiyalı yıldız, yoğun bir tedavi sürecinden sonra hazır bir şekilde sahalara döndü ve kalitesini konuşturmaya başladı. 'ın 2020 yılındaki galibiyet serisinde attığı gollerle önemli bir pay sahibi olan Radamel Falcao'ya sürpriz bir talip çıktı.

RIVER FALCAO'YU İSTİYOR!
Arjantin basınının öne çıkardığı haberde, önümüzdeki sezon iddialı bir takım kurmayı amaçlayan , Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Radamel Falcao'yu kadrosuna katmak istiyor.

YUVAYA DÖNMEK İSTİYOR
Haberde, Falcao'nun da kariyerindeki son takımın Galatasaray olmadığı ve yuvaya dönmeyi istemesinin bu olasılığını güçlendirdiği belirtildi. Radamel Falcao'nun kendisi ve ailesinin 'da rahat olmasına rağmen kariyerine son vermeden başka bir takıma gitmek isteyen yıldız futbolcunun hayalinin 'ya dönmek olduğu bildirildi.

MARADONA ETKİSİ YAPAR
Ayrıca söz konusu haberde Falcao'nun River Plate ekibine dönmesinin, Maradona'nın Boca'ya dönmesi gibi bir etki yaratacağı ifade edildi.

HALA SAYGI GÖRÜYOR
'El Tigre' lakaplı futbolcunun El Monumental'deki macerasının ülkesinde unutulmadığı ve hala büyük saygı gördüğü ifade edildi.

Sakatlığı sebebiyle bir süredir sahalardan uzak kalan Falcao, formasına kavuşmasıyla birlikte formuna kavuştu. Süper Lig'de 12 maça çıkan Kolombiyalı futbolcu 8 gole imza attı.

  1. 05.03.2020
  2. Güncelleme: 05.03.2020 10:09
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