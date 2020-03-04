Selçuk İnan sezon sonu kariyerini noktalıyor!
Süper Lig'in 25. haftasına gelinirken şampiyonluk yarışı iyice kızıştı. Yarışın en ciddi adaylarından olan Galatasaray'da aldığı galibiyetle şampiyonluk havasına girerken, önümüzdeki sezon içinde çalışmalarını şimdiden yapmaya başladı. Sarı-kırmızılılar sezon sonu sözleşmesi bitecek oyuncular için nasıl bir yol izleyeceğinin muhasebesini yaparken deneyimli oyuncudan flaş bir haber geldi. İşte detaylar...
Süper Lig'de aldığı üst üste galibiyetlerle şampiyonluk havasına giren Galatasaray'da gelecek sezon çalışmaları da şimdiden başladı...
Önümüzdeki sezon bir çok ismin sözleşmesi bitecek sarı-kırmızılılarda Mariano, Ryan Donk ve Onyekuru'nun yanı sıra 2011/12 sezonundan bu yana Galatasaray forması giyen 35 yaşındaki tecrübeli oyuncu Selçuk İnan da sözleşmesi tamamlanacak isimler arasında.
Tecrübeli oyuncu önümüzdeki sezon için flaş bir karar aldı. İnan, sezon sonunda futbol kariyerini noktalayacak. 2002 yılından beri profesyonel olarak futbol oynayan Selçuk İnan, kariyerinde Dardanelspor, Manisaspor, Trabzonspor ve Galatasaray formaları giydi.
2011 yılından beri Galatasaray'da olan 35 yaşındaki oyuncu 5 lig şampiyonluğu, 5 Türkiye Kupası, 6 Süper Kupa ve 1 kez Yılın Futbolcusu ödüllerini kazandı.
Öte yandan Selçuk İnan'ın futbolu bırakmasıyla beraber, Galatasaray tarihinde de bir ilk yaşanacak. Eğer Fernando Muslera bir sonraki sezon da sarı kırmızılı formayı giymeye devam ederse kaptanlık bandını takarak 115 yıllık Galatasaray tarihinin ilk yabancı kaptanı olacak.
Daha önce birçok oyuncu Galatasaray'da 2. kaptanlık yapmıştı fakat hiçbir yabancı, takımın 1. kaptanı unvanına erişememişti.
İşte Galatasaray'da sezon sonu sözleşmesi bitecek isimler...
MARIO LEMINA
JEAN MICHAEL SERI
HENRY ONYEKURU
FLORIN ANDONE
MARIANO
YUTO NAGATOMO
RYAN DONK
SELÇUK İNAN
- 04.03.2020
- Güncelleme: 04.03.2020 17:30
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