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05 Mart 2020, Perşembe
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G.Saray’a 15’lik yıldız

G.Saray’a 15’lik yıldız

, 2017 yılından bu yana 'nın U15 takımında forma giyen ve gelecek vaat eden 'ı kadrosuna kattı. Geçen sezon kaptanlığını yaptığı Manisa FK'da U14 kategorisinde şampiyonluğu yaşayan Efe, ve 'nde yapılan olan maçlarına davet edilmişti. Efe Kansız, 'nde U15 Ligi'nde 17 maça çıkıp 4 gol kaydetti.

, 2017 yılından bu yana 'nın U15 takımında forma giyen ve gelecek vaat eden 'ı kadrosuna kattı. Geçen sezon kaptanlığını yaptığı Manisa FK'da U14 kategorisinde şampiyonluğu yaşayan Efe, ve 'nde yapılan olan maçlarına davet edilmişti. Efe Kansız, 'nde U15 Ligi'nde 17 maça çıkıp 4 gol kaydetti.
  1. 5.3.2020
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