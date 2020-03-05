G.Saray’a 15’lik yıldız
Galatasaray, 2017 yılından bu yana Manisa'nın U15 takımında forma giyen ve gelecek vaat eden Efe Kansız'ı kadrosuna kattı. Geçen sezon kaptanlığını yaptığı Manisa FK'da U14 kategorisinde Türkiye şampiyonluğu yaşayan Efe, Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılan olan Bölge Karması maçlarına davet edilmişti. Efe Kansız, Manisa Futbol Kulübü'nde U15 Ligi'nde 17 maça çıkıp 4 gol kaydetti.
Galatasaray, 2017 yılından bu yana Manisa'nın U15 takımında forma giyen ve gelecek vaat eden Efe Kansız'ı kadrosuna kattı. Geçen sezon kaptanlığını yaptığı Manisa FK'da U14 kategorisinde Türkiye şampiyonluğu yaşayan Efe, Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılan olan Bölge Karması maçlarına davet edilmişti. Efe Kansız, Manisa Futbol Kulübü'nde U15 Ligi'nde 17 maça çıkıp 4 gol kaydetti.
- 5.3.2020
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