Kritik maça Kalkavan
Galatasaray'ın Sivasspor ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmasının hakemi Mete Kalkavan oldu. 4 Eylül Stadı'nda 8 Mart Pazar günü saat 19:00'da oynanacak olan maçta Kalkavan'ın yardımcılıklarını Esat Sancaktar ve Ceyhun Sesigüzel yapacak. VAR'da Atilla Karaoğlan, AVAR'da ise Ekrem Kan olacak.
Galatasaray'ın Sivasspor ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmasının hakemi Mete Kalkavan oldu. 4 Eylül Stadı'nda 8 Mart Pazar günü saat 19:00'da oynanacak olan maçta Kalkavan'ın yardımcılıklarını Esat Sancaktar ve Ceyhun Sesigüzel yapacak. VAR'da Atilla Karaoğlan, AVAR'da ise Ekrem Kan olacak.
11 MAÇI KAZANDI
Mete Kalkavan, Galatasaray'ın maçlarında 22 kez görev yaptı. Bu maçların 11'inde sarı-kırmızılı takım, 4 kez rakip takım galip geldi. Maçların 7'si ise beraberlikle sonuçlandı. Bu 22 maçta Galatasaraylı oyunculara 45 sarı kart, 2 kırmızı kart gösterildi. Rakip takım ise 48 sarı kart, 5 kırmızı kart gördü.
- 5.3.2020
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