Kritik maça Kalkavan - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
05 Mart 2020, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Kritik maça Kalkavan

Kritik maça Kalkavan

Kritik maça Kalkavan

'ın  ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmasının hakemi oldu. 4 'nda 8 Mart Pazar günü saat 19:00'da oynanacak olan maçta Kalkavan'ın yardımcılıklarını ve yapacak. VAR'da , 'da ise olacak.

'ın ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmasının hakemi oldu. 4 'nda 8 Mart Pazar günü saat 19:00'da oynanacak olan maçta Kalkavan'ın yardımcılıklarını ve yapacak. VAR'da , 'da ise olacak.

11 MAÇI KAZANDI

Mete Kalkavan, Galatasaray'ın maçlarında 22 kez görev yaptı. Bu maçların 11'inde sarı-kırmızılı takım, 4 kez rakip takım galip geldi. Maçların 7'si ise beraberlikle sonuçlandı. Bu 22 maçta Galatasaraylı oyunculara 45 sarı kart, 2 kırmızı kart gösterildi. Rakip takım ise 48 sarı kart, 5 kırmızı kart gördü.

  1. 5.3.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Kritik maça Kalkavan haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN