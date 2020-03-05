Onyekuru sınıf atladı
G.Saray ile parlayan genç yıldıza milli takım kapıları yeniden açıldı.
Afrika Kupası'ndan sonra bir daha mili takıma seçilmeyen Henry Onyekuru'ya Galatasaray forması altındaki başarılı futbolunun ardından müjdeli haber geldi. Monaco'ya transfer olduktan sonra Ukrayna, Brezilya hazırlık maçlarıyla Afrika Kupası eleme maçları olan Benin ve Lesotho maçları için kadroya çağrılmayan genç futbolcunun, Sierra Leone ile oynanacak grup eleme maçları için Alman teknik direktör Gernot Rohr tarafından yeniden kadroya alınacağı öğrenildi.
- 5.3.2020
FOTOMAÇ GÜNDEM
prev next
- Fatih Terim'den oyunculara mesaj! İşte Galatasaray'ın Sivasspor maçı muhtemel 11'i
- EURO 2020 laneti! A Milli Takımımız'ın kadrosunda...
- Kobe Bryant'ın öldüğü kazaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı!
- Trabzonspor maçı sonrası Fenerbahçe taraftarından Tolga Ciğerci'ye büyük tepki!
- Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak? İlk temas sağlandı
Onyekuru sınıf atladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.