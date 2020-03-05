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05 Mart 2020, Perşembe
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Onyekuru sınıf atladı

Onyekuru sınıf atladı

G.Saray ile parlayan genç yıldıza milli takım kapıları yeniden açıldı.

'ndan sonra bir daha mili takıma seçilmeyen Henry Onyekuru'ya forması altındaki başarılı futbolunun ardından müjdeli haber geldi. Monaco'ya transfer olduktan sonra , hazırlık maçlarıyla Afrika Kupası eleme maçları olan Benin ve Lesotho maçları için kadroya çağrılmayan genç futbolcunun, ile oynanacak grup eleme maçları için Alman teknik direktör Gernot Rohr tarafından yeniden kadroya alınacağı öğrenildi.
  1. 5.3.2020
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