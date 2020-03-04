Galatasaray'a Mario Lemina müjdesi!
Galatasaray'a Mario Lemina'dan sevindirici haber geldi. Bir süredir sakatlığı sebebiyle formasından uzak kalan Gabonlu yıldız takımla birlikte çalışmalara başladı.
Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mario Lemina sakatlığı nedeniyle bir süredir sahadaki yerini alamıyordu. Yeni Malatyaspor maçında sağ arka adalesinden sakatlanan Mario Lemina, Fenerbahçe ve Gençlerbirliği maçlarında forma giyememişti. Sarı-kırmızılı takımda tedaviye olumlu cevap veren Gabonlu yıldız, sakatlığını atlattı ve takımla birlikte çalışmalara başladı. Teknik direktör Fatih Terim'in zorlu Sivasspor deplasmanında Lemina'yı riske etmesi beklenmiyor. Deneyimli teknik adamın yıldız futbolcuyu bir sonraki hafta oynanacak olan Beşiktaş maçında tam kapasiteyle sahada olmasını istediği bildirildi.
- 04.03.2020
- Güncelleme: 04.03.2020 14:53
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