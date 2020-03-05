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05 Mart 2020, Perşembe
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Romanya Andone’u bekliyor

Romanya Andone’u bekliyor

G.Birliği maçıyla sahalara resmen geri dönen , Romanya 'ın hocası 'nin yüzünü güldürdü. 26 yaşındaki santrfora sakatlığının ardından 'sezonu kapattı' gözüyle bakılıyordu. Ancak golcü oyuncu tahminleri boşa çıkardı. Romanya'nın 'ta Elemeleri'nde İzlanda ile karşılaşacağı maçının kadrosuna Andone'u almak istediği belirtildi.

G.Birliği maçıyla sahalara resmen geri dönen , Romanya 'ın hocası 'nin yüzünü güldürdü. 26 yaşındaki santrfora sakatlığının ardından 'sezonu kapattı' gözüyle bakılıyordu. Ancak golcü oyuncu tahminleri boşa çıkardı. Romanya'nın 'ta Elemeleri'nde İzlanda ile karşılaşacağı maçının kadrosuna Andone'u almak istediği belirtildi.
  1. 5.3.2020
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