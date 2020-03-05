Romanya Andone’u bekliyor
G.Birliği maçıyla sahalara resmen geri dönen Florin Andone, Romanya Milli Takım'ın hocası Mirel Radoi'nin yüzünü güldürdü. 26 yaşındaki santrfora sakatlığının ardından 'sezonu kapattı' gözüyle bakılıyordu. Ancak golcü oyuncu tahminleri boşa çıkardı. Romanya'nın 26 Mart'ta EURO 2020 Elemeleri'nde İzlanda ile karşılaşacağı maçının kadrosuna Andone'u almak istediği belirtildi.
G.Birliği maçıyla sahalara resmen geri dönen Florin Andone, Romanya Milli Takım'ın hocası Mirel Radoi'nin yüzünü güldürdü. 26 yaşındaki santrfora sakatlığının ardından 'sezonu kapattı' gözüyle bakılıyordu. Ancak golcü oyuncu tahminleri boşa çıkardı. Romanya'nın 26 Mart'ta EURO 2020 Elemeleri'nde İzlanda ile karşılaşacağı maçının kadrosuna Andone'u almak istediği belirtildi.
- 5.3.2020
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