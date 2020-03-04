Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş 17'lik Nijeryalı'nın peşinde!

Süper Lig'de heyecan tüm hızıyla sürüyor... Zirve yarışında kıyasıya rekabet içerisinde olan ekiplerden Medipol Başakşehir ilk sırada yer alırken, onu Trabzonspor, Galatasaray ve Sivasspor yakından takip ediyor. 4 büyük ekipten Beşiktaş 5., Fenerbahçe ise 39 puanla 7. sırada yer alıyor.

Şampiyonluk için tüm gücüyle mücadele eden ekipler gelecek sezon çalışmalarını da ihmal etmiyor... Gelecek sezonda kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarına devam eden Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray scoutları bir isim için karşı karşıya geldi.

Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Sevilla 17 yaşındaki Nijeryalı sol kanat oyuncusu Peter Olawale için devreye girdi. Tripple 44 Academy'nin "Küçük Ronaldo" lakaplı oyuncusu Peter Olawale, 3 büyüklerin radarına girdi.

Brezilya U17 Dünya Kupası'nda Nijerya ile dikkatleri üzerine çeken Olawale için Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray teklif götürdü. Galatasaray'ın Olawale için 500 bin euro civarında bir teklif yaptığı öğrenildi. Öte yandan La Liga ekibi Sevilla'nın da Olawale için devreye girdiği ancak onların yaptığı teklifin Galatasaray'ınkinden daha düşük olduğu öğrenildi.

Borussia Dortmund'un da bu yarışa dahil olduğu ve Olawale için tüm imkanlarını zorlayacağı bilgisine ulaşıldı. Olawale'nin temsilcisi Olatunji Samuel Okuku, "Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Olawale için bizimle temasa geçtiği doğru fakat onları geri çevirdik. Teklifler çok cazip ancak Olawale'yi düzenli olarak oynama garantisi olan bir takıma göndermek istiyoruz. Başka kulüplerle de görüşüyoruz ancak onların adını vermeyeceğim. Mart ayının sonunda Avrupa'da bir takıma gidip profesyonel kariyerini sürdüreceğini söyleyebilirim" dedi.

PETER OLAWALE KİMDİR?

Peter Olawale 26 Temmuz 2002 yılında Nijerya'da dünyaya geldi. Baş mevki olarak 'sol kanat' pozisyonunda forma giyen 17 yaşındaki oyuncu sağ kanatta da oynayabiliyor. An itibarıyla Nijerya'nın Tripple 44 Futbol Akademisi'nde forma giyen genç oyuncu 1,70 boyunda.

U17 Dünya Kupası'nda forma giyen yıldız oyuncu Avustralya ve Hollanda karşısında çıktığı 2 maçta 144 dakika forma giyerken 1 gol kaydetti. Genç oyuncunun takımdaki lakabı ise 'Küçük Ronaldo'