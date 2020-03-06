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06 Mart 2020, Cuma
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'dan 30 milyon TL

Türk Telekom'dan 30 milyon TL

ile arasındaki stat isim sponsorluğu konusunda 30 milyon liralık anlaşma sağlandı.

ile arasındaki stat isim sponsorluğu konusunda anlaşma sağlandı. Sarıkırmızılı kulüpten KAP'a yapılan açıklamada, "Türk Telekomünikasyon A.Ş. ile devam eden pazarlama, reklam ve tanıtım amacıyla isim hakkı sözleşmesinin yürürlük süresinin 2020-2021 futbol sezonlarını kapsayacağı hususunda mutabık kalınmıştır" denildi. Galatasaray'ın bir yıl için 30 milyon TL alacağı açıklandı
  1. 6.3.2020
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