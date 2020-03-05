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05 Mart 2020, Perşembe
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Derbi öncesi cezalı alarmı

Derbi öncesi cezalı alarmı

'da, derbisi öncesi 3 kritik isim sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Terim’in bu oyuncuları kart görmemeleri konusunda uyardığı ifade edildi.

maçı öncesinde 'da Feghouli, Donk ve Adem sarı kart sınırında bulunuyor. Bu oyuncular Pazar günü kart görmeleri halinde derbisinde forma giyemeyecek. Terim'in 3 ismi dikkatli olmaları konusunda uyardığı beldirildi.

  1. 5.3.2020
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