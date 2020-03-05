Derbi öncesi cezalı alarmı
Galatasaray'da, Beşiktaş derbisi öncesi 3 kritik isim sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Terim’in bu oyuncuları kart görmemeleri konusunda uyardığı ifade edildi.
Sivasspor maçı öncesinde Galatasaray'da Feghouli, Donk ve Adem sarı kart sınırında bulunuyor. Bu oyuncular Pazar günü kart görmeleri halinde Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek. Terim'in 3 ismi dikkatli olmaları konusunda uyardığı beldirildi.
- 5.3.2020
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