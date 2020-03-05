Derbi öncesi cezalı alarmı

Sivasspor maçı öncesinde Galatasaray'da Feghouli, Donk ve Adem sarı kart sınırında bulunuyor. Bu oyuncular Pazar günü kart görmeleri halinde Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek. Terim'in 3 ismi dikkatli olmaları konusunda uyardığı beldirildi.