Sözleşmeyi kaptı! - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
05 Mart 2020, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Sözleşmeyi kaptı!

Sözleşmeyi kaptı!

Sözleşmeyi kaptı!

G.Saray, ile 2+1 yıllık yeni anlaşma imzalayacak; ücretine de zam yapılacak.

Bu sezon 'ın sivrilen oyuncuları arasında yer alan ve anlaşması gelecek sene bitecek olan 'ın sözleşmesi uzatılıyor. Ligde 10 asist ve 1 gol katkısı sunan ve Başakşehirli Edin Visca ile birlikte asist krallığı koltuğunda oturan 28 yaşındaki futbolcuya, yeni sezondan başlayacak şekilde 2+1 yıllık yeni sözleşme önerilecek. Yüksek performansı ile ilk 11'in değişilmez ismi olan Ömer'in yıllık sadece 400 bin euro olan garanti ücretine de yeni kontratta artış yapılacak. Böylece başarılı performansının ödülünü almış olacak.

30 MAÇA ÇIKTI

Ömer Bayram, Galatasaray'da bu sezon 20 lig, 5 Şampiyonlar Ligi ve 5 olmak üzere 30 resmi maçta forma giydi. Milli futbolcu bu maçlarda 1 gol, 13 asistlik performans sergiledi.

  1. 5.3.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Sözleşmeyi kaptı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN