Galatasaray'da ilginç Selçuk İnan detayı

Bu sezon ligde Galatasaray formasıyla hiç galibiyet yüzü göremeyen Selçuk İnan Denizlispor, Gençlerbirliği ve Göztepe maçlarında ilk 11'de sahaya çıkmış, Konyaspor ve Ankaragücü maçlarında ise sonradan oyuna dahil olmuştu. Sarı-kırmızılı taraftarlar artık 34 yaşındaki tecrübeli orta saha oyuncusunun yerine gençlere şans verilmesini istiyor.