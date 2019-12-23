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23 Aralık 2019, Pazartesi
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'da ilginç detayı

Galatasaray'da ilginç Selçuk İnan detayı

bu sezon 'ın forma giydiği hiçbir lig maçını kazanamadı. Kaptan, 5 karşılaşmada görev alırken Cimbom bu müsabakalardan 2 yenilgi ve 3 beraberlikle ayrıldı.

Bu sezon ligde formasıyla hiç galibiyet yüzü göremeyen Denizlispor, ve maçlarında ilk 11'de sahaya çıkmış, ve Ankaragücü maçlarında ise sonradan oyuna dahil olmuştu. Sarı-kırmızılı taraftarlar artık 34 yaşındaki tecrübeli orta saha oyuncusunun yerine gençlere şans verilmesini istiyor.

  1. 23.12.2019
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