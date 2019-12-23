Galatasaray'da ilginç Selçuk İnan detayı
Galatasaray bu sezon Selçuk İnan'ın forma giydiği hiçbir lig maçını kazanamadı. Kaptan, 5 karşılaşmada görev alırken Cimbom bu müsabakalardan 2 yenilgi ve 3 beraberlikle ayrıldı.
Bu sezon ligde Galatasaray formasıyla hiç galibiyet yüzü göremeyen Selçuk İnan Denizlispor, Gençlerbirliği ve Göztepe maçlarında ilk 11'de sahaya çıkmış, Konyaspor ve Ankaragücü maçlarında ise sonradan oyuna dahil olmuştu. Sarı-kırmızılı taraftarlar artık 34 yaşındaki tecrübeli orta saha oyuncusunun yerine gençlere şans verilmesini istiyor.
- 23.12.2019
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Devre sonu imza
Toplam 1
Yorum
Yasin Hayal Direk kampa katılması güzel bir durum transfer sezonunun sonunda katılınca alışma süreci filan derken maçlar kaçıyor.
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Cheshmi tamam alternatif çok
Toplam 1
Yorum
şimal yıldızı iyi adam..iş yapar.
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Kamp Antalya'da
Toplam 1
Yorum
şimal yıldızı JORD LUKOKİ alınnnn..!!!
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