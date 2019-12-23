Galatasaray'a müjdeyi verdi! İşte sözleşme süresi... - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
23 Aralık 2019, Pazartesi
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Galatasaray'a müjdeyi verdi! İşte sözleşme süresi...

Süper Lig'de istediği gibi bir ilk yarı geçiremeyen Galatasaray, devre arası transfer dönemine odaklandı. Bu kapsamda çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılılar sürpriz bir oyuncuyu gündemine almıştı. Fransız basınından o isimle ilgili dikkat çeken bir haber paylaşıldı.

(fotomac.com.tr / Dış Haberler)

23 Aralık 2019 Pazartesi 09:50
Galatasaray'a müjdeyi verdi! İşte sözleşme süresi...

Sezona flaş transferlerle giren ancak gerek Şampiyonlar Ligi'nde gerekse Süper Lig'de istediği sonuçları elde edemeyen Galatasaray, radikal değişimlere hazırlanıyor.

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Galatasaray'a müjdeyi verdi! İşte sözleşme süresi...

Son olarak Göztepe deplasmanında etkisiz bir oyun ortaya koyan sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim "Sabır" diyerek ocak ayı transfer dönemini işaret etmişti.

Galatasaray'a müjdeyi verdi! İşte sözleşme süresi...

Ligin ikinci yarısına rekabetçi bir kadroyla girmek isteyen Galatasaray'da, gelecek ve gidecek isimler yavaş yavaş netleşiyor.

Galatasaray'a müjdeyi verdi! İşte sözleşme süresi...

Daha önce adı sarı-kırmızılı takımla anılan Leipzig'in Uruguaylı sol beki Marcelo Saracchi'de yeni gelişme yaşandı. İşte detaylar...

Galatasaray'a müjdeyi verdi! İşte sözleşme süresi...

Alman ekibi Leipzig'de forma giyen 21 yaşındaki genç futbolcunun devre arasında Galatasaray'a kiralık olarak gelebileceği konuşuluyordu.

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