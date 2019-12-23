Süper Lig'de istediği gibi bir ilk yarı geçiremeyen Galatasaray, devre arası transfer dönemine odaklandı. Bu kapsamda çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılılar sürpriz bir oyuncuyu gündemine almıştı. Fransız basınından o isimle ilgili dikkat çeken bir haber paylaşıldı.

(fotomac.com.tr / Dış Haberler)