Fatih Terim Göztepe maçı sonrası iki yıldıza patladı! - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
23 Aralık 2019, Pazartesi
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Fatih Terim Göztepe maçı sonrası iki yıldıza patladı!

Süper Lig'in 16. haftasında Göztepe deplasmanından eli boş dönen Galatasaray'da oyuncuların performansı taraftarları tatmin etmedi. Sarı-kırmızılı takımda teknik direktör Fatih Terim'in de yaşanan mağlubiyetin ardından soyunma odasında iki yıldıza sitem ettiği ortaya çıktı. İşte detaylar...

23 Aralık 2019 Pazartesi 08:07
Fatih Terim Göztepe maçı sonrası iki yıldıza patladı!

Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray'ın deplasmanda 2-1 mağlup olduğu Göztepe karşılaşmasının yankıları sürüyor...

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Fatih Terim Göztepe maçı sonrası iki yıldıza patladı!

Bu sezon istediği sonuçları elde edemeyen sarı-kırmızılı takım aldığı bu mağlubiyetle, lider Demir Grup Sivasspor'un 10 puan gerisine düştü.

Fatih Terim Göztepe maçı sonrası iki yıldıza patladı!

Galatasaray'ın 2-1 kaybettiği Göztepe maçından sonra basın toplantısında öz eleştiride bulunan Fatih Terim'in, soyunma odasında da futbolcularına sitem ettiği ortaya çıktı.

Fatih Terim Göztepe maçı sonrası iki yıldıza patladı!

Sabah'ta yer alan habere göre "Kazanabileceğimiz bir maçtı. Bu kadar çok gol pozisyonuna girdiğimiz bir maçı nasıl kaybederiz" sorusunu soran Terim'i en çok hayal kırıklığına uğratan isimler Belhanda ve Babel oldu.

Fatih Terim Göztepe maçı sonrası iki yıldıza patladı!

Basit top kayıpları ile teknik heyeti çıldırtan yıldız oyunculara seslenen Terim, "Beni hayal kırıklığına uğrattınız. Artık söyleyecek bir şey bulamıyorum" ifadelerini kullandı.

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