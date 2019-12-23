Fatih Terim Göztepe maçı sonrası iki yıldıza patladı!
Süper Lig'in 16. haftasında Göztepe deplasmanından eli boş dönen Galatasaray'da oyuncuların performansı taraftarları tatmin etmedi. Sarı-kırmızılı takımda teknik direktör Fatih Terim'in de yaşanan mağlubiyetin ardından soyunma odasında iki yıldıza sitem ettiği ortaya çıktı. İşte detaylar...
23 Aralık 2019 Pazartesi 08:07
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Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray'ın deplasmanda 2-1 mağlup olduğu Göztepe karşılaşmasının yankıları sürüyor...
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Bu sezon istediği sonuçları elde edemeyen sarı-kırmızılı takım aldığı bu mağlubiyetle, lider Demir Grup Sivasspor'un 10 puan gerisine düştü.
Galatasaray'ın 2-1 kaybettiği Göztepe maçından sonra basın toplantısında öz eleştiride bulunan Fatih Terim'in, soyunma odasında da futbolcularına sitem ettiği ortaya çıktı.
Sabah'ta yer alan habere göre "Kazanabileceğimiz bir maçtı. Bu kadar çok gol pozisyonuna girdiğimiz bir maçı nasıl kaybederiz" sorusunu soran Terim'i en çok hayal kırıklığına uğratan isimler Belhanda ve Babel oldu.
Basit top kayıpları ile teknik heyeti çıldırtan yıldız oyunculara seslenen Terim, "Beni hayal kırıklığına uğrattınız. Artık söyleyecek bir şey bulamıyorum" ifadelerini kullandı.