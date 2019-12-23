HaberlerGaleriGöztepe yenilgisi bardağı taşırdı! 10 ayrılık 4 transfer
Göztepe yenilgisi bardağı taşırdı! 10 ayrılık 4 transfer
Galatasaray Süper Lig'de oynadığı son 5 karşılaşmada sadece 1 kez kazanabilirken 10 puan kaybetti. Geçtiğimiz hafta 10 kişi kalan Ankaragücü karşısında 88. dakikaya 2-0 önde giren sarı-kırmızılı takım, konuk ekibin gollerine engel olamamıştı ve maç 2-2 bitmişti.Son olarak Göztepe'ye 2-1 mağlup olan Galatasaray'da bu skor bardağı taşıran son damla oldu. Yaptığı kadro tercihleri ve değişiklikler nedeniyle taraftarlar Fatih Terim'i istifaya davet etti. Galatasaray ise ocak ayında devreye sokulmak üzere bazı radikal kararları aldı. Sarı-kırmızılı kurmaylar takımdan ayrılacak oyuncuları belirlerken, Cimbom 4 transferde de sona yaklaştı. İşte Galatasaray'ın transfer gündemine dair o sıcak gelişme...
23 Aralık 2019 Pazartesi 07:30
Güncelleme: 23.12.2019 07:57
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Galatasaray'dateknik direktör FatihTerim devre arasındabüyük bir değişim için düğmeyebasmaya hazırlanıyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Son iki sezon ligde şampiyonluğaulaşan, geçen sezon TFFSüper Kupa ve Türkiye Kupası'nıalarak zirve yapan sarı-kırmızılı ekipte işler bu sezon yolundagitmiyor.
Süper Lig'in 15. haftasında oynadığı mücadelede 2-0öne geçmesine karşın Ankaragücüile 2-2 berabere kalanCimbom, 16. hafta ise deplasmandaGöztepe'ye 2-1 mağlupoldu ve taraftarlarını birkez daha kahretti. 16 haftadapuan kaybı 24'e çıktı.
AVRUPA'DA DİBİ GÖRDÜ Galatasarayayrıca Şampiyonlar Ligi'nde en kötü performanslarından birine imza attı.
A Grubu'nu son sırada tamamlayarak Avrupa Ligi biletini de alamadı. Futbolcuların başarıya doymuş halinden memnun olmayan Fatih Terim, birçok maçtan sonra ocak ayını işaret ederken bununla ilgili hamlelerini de belirledi.