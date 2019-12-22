Galatasaray'a transferde dev rakip! Borussia Dortmund... - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
22 Aralık 2019, Pazar
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Haberler Galeri Galatasaray'a transferde dev rakip! Borussia Dortmund...

Galatasaray'a transferde dev rakip! Borussia Dortmund...

Devre arası transfer döneminde büyük bir değişime hazırlanan Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor... Sarı kırmızılı kurmaylar, hazırlanan transfer raporu doğrultusunda hamlelerini sürdürüyor... Bu kapsamda Galatasaray beklemediği bir haber aldı. Aslan'ın talip olduğu ve kadrosuna katmaya hazırlandığı dünyaca ünlü yıldız için Alman devi Borussia Dortmund devreye girdi. İşte Galatasaray'da adeta şok etkisi yaratan transfer haberinin ayrıntıları...

22 Aralık 2019 Pazar 15:30 Güncelleme: 22.12.2019 15:40
Galatasaray'a transferde dev rakip! Borussia Dortmund...

İstediği sonuçları alamayan Galatasaray'da operasyon düğmesine basılmış ve transfer hareketliliği başlamıştı.

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Galatasaray'a transferde dev rakip! Borussia Dortmund...

Devler Ligi'ne havlu atan Aslan, ara transfer döneminde yapacağı takviyelerle sezonun ikinci yarısına yeni bir başlangıç yapmak istiyor.

Galatasaray'a transferde dev rakip! Borussia Dortmund...

Bu doğrultuda teknik direktör Fatih Terim'in raporu doğrultusunda harekete geçen sarı-kırmızılılar, yeni transferiyle ikinci yarıda yeni bir başlangıç yaparak 23. şampiyonluğunu kazanma amacında...

Galatasaray'a transferde dev rakip! Borussia Dortmund...

İç ve dış transfer çalışmalarını aynı anda yoğun bir planlama dahilinde sürdüren Galatasaray, sezon sonu kadro planlamasını oluşturmak için de hazırlıklarına şimdiden başladı.

Galatasaray'a transferde dev rakip! Borussia Dortmund...

Listesine ise sezon sonunda takımındaki sözleşmesi bitecek olan dünya yıldızını gözüne kestiren Aslan'a dev bir rakip çıktı.

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