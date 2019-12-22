Galatasaray'a transferde dev rakip! Borussia Dortmund...

Devre arası transfer döneminde büyük bir değişime hazırlanan Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor... Sarı kırmızılı kurmaylar, hazırlanan transfer raporu doğrultusunda hamlelerini sürdürüyor... Bu kapsamda Galatasaray beklemediği bir haber aldı. Aslan'ın talip olduğu ve kadrosuna katmaya hazırlandığı dünyaca ünlü yıldız için Alman devi Borussia Dortmund devreye girdi. İşte Galatasaray'da adeta şok etkisi yaratan transfer haberinin ayrıntıları...