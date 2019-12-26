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26 Aralık 2019, Perşembe
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'a hayır denmez

Galatasaray'a hayır denmez

Ligi’nde attığı gollerle adından söz ettiren Zimbabveli golcü, “Büyük takımlarla anılmak benim için gurur verici... ilgili kararı kulübüm verecek” diye konuştu.

Şampiyonlar Ligi'nden elenen ve ligde zirvenin 10 puan gerisinde kalan , devre arasında gençleşme operasyonuna imza atacak. 30 yaş ve üstü birçok futbolcu ile yollarını ayırmaya hazırlanan sarı- kırmızılılar, genç futbolcuları kadrosuna katacak. Bunların başında da Lig takımlarından La Havre'de forma giyen Tino Kadewere geliyor. Aynı takımda forma giyen Umut Meraş ve Ertuğrul Ersoy ile de ilgilenen Cimbom, golcü futbolcu için de nabız yoklarken bu durum başarılı bir sezon geçiren Kadewere'yi memnun etti.

SATIN ALMA OPSİYONU İLE

Galatasaray'ın Zimbabveli golcü ile ilgilenmesi Fransız basınında da ses getirirken Kadawere yaptığı açıklamada, büyük takımların kendisiyle ilgilenmesinden duyduğu mutluluğu dile getirdi. Bu sezon 19 maçta 17 gol atıp, 4 de asist yapan 23 yaşındaki yıldız, "Galatasaray gibi büyük takımlara 'hayır' demek gerçekten zor. Ancak Le Havre ile sözleşmem devam ediyor. Benimle ilgili son kararı kulübüm verecek" ifadesini kullandı. Galatasaray'ın kesin satın alma opsiyonu ile kiralamak istediği oyuncu için 5 milyon euro'yu gözden çıkardığı bildirildi.

BÜYÜK ÇIKIŞ

Djurgarden ve Harare City formaları giyen Kadawere, 27 Temmuz 2018'de 2 milyon euro'ya Le Havre'ye transfer oldu. Geçen sezon 5 gol atan genç futbolcu, bu sezon Fransa İkinci Ligi'nde tam 17 gol attı ve tavan yaptı.

  1. 26.12.2019
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