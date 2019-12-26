Galatasaray'a hayır denmez
Fransa İkinci Ligi’nde attığı gollerle adından söz ettiren Zimbabveli golcü, “Büyük takımlarla anılmak benim için gurur verici... Transferimle ilgili kararı kulübüm verecek” diye konuştu.
Şampiyonlar Ligi'nden elenen ve ligde zirvenin 10 puan gerisinde kalan Galatasaray, devre arasında gençleşme operasyonuna imza atacak. 30 yaş ve üstü birçok futbolcu ile yollarını ayırmaya hazırlanan sarı- kırmızılılar, genç futbolcuları kadrosuna katacak. Bunların başında da Fransa İkinci Lig takımlarından La Havre'de forma giyen Tino Kadewere geliyor. Aynı takımda forma giyen Umut Meraş ve Ertuğrul Ersoy ile de ilgilenen Cimbom, golcü futbolcu için de nabız yoklarken bu durum başarılı bir sezon geçiren Kadewere'yi memnun etti.
SATIN ALMA OPSİYONU İLE
Galatasaray'ın Zimbabveli golcü ile ilgilenmesi Fransız basınında da ses getirirken Kadawere yaptığı açıklamada, büyük takımların kendisiyle ilgilenmesinden duyduğu mutluluğu dile getirdi. Bu sezon 19 maçta 17 gol atıp, 4 de asist yapan 23 yaşındaki yıldız, "Galatasaray gibi büyük takımlara 'hayır' demek gerçekten zor. Ancak Le Havre ile sözleşmem devam ediyor. Benimle ilgili son kararı kulübüm verecek" ifadesini kullandı. Galatasaray'ın kesin satın alma opsiyonu ile kiralamak istediği oyuncu için 5 milyon euro'yu gözden çıkardığı bildirildi.
BÜYÜK ÇIKIŞ
Djurgarden ve Harare City formaları giyen Kadawere, 27 Temmuz 2018'de 2 milyon euro'ya Le Havre'ye transfer oldu. Geçen sezon 5 gol atan genç futbolcu, bu sezon Fransa İkinci Ligi'nde tam 17 gol attı ve tavan yaptı.
- 26.12.2019
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Atalay ve Kapı tartışması
Toplam 1
Yorum
teo e ne olacaktı la ? atalay her maç gol atıyor u19'da. 1 kere kadroya girmiş mi ? her maç selçuk oynuyor ölü kadro ama gençler oynayamıyor!
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Toplam 1
Yorum
savaş ABDULLAH HOCA GEÇMİŞTEKİ SİSTEMİ UNUTUP ŞU ANKİ FUTBOLCULARIN ÖZELLİĞİNE GÖRE BİR SİTEM YARATMALI.LENS SATILSIN..
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Oğulcan’ın içine doğdu
Toplam 1
Yorum
RİZ53 SENDEN NASIL TOPÇU OLMUŞ BİLMİYORUM AMA ÖNCE TOPA KOŞMAYI ÖĞREN YILLARDIR BU TAKIMDASIN NE KATKIN OLMUŞ RİZESPORA TARAFTARI ÇILDIRTIYORSUN.
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