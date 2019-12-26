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26 Aralık 2019, Perşembe
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Ailece Noel’i kutladılar

Ailece Noel’i kutladılar

Cimbom'un kalecisi evinde düzenlediği Noel kutlamasına takım arkadaşı 'yu da çağırdı. Kolombiyalı forvet oyuncusu, 'nın partisine ailesiyle birlikte katıldı. Muslera ve Falcao aileleri birlikte keyifli vakit geçirdiler.

Cimbom'un kalecisi Fernando Muslera evinde düzenlediği Noel kutlamasına takım arkadaşı Radamel Falcao'yu da çağırdı. Kolombiyalı forvet oyuncusu, 'nın partisine ailesiyle birlikte katıldı. Muslera ve Falcao aileleri birlikte keyifli vakit geçirdiler.
  1. 26.12.2019
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