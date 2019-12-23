Fatih Terim'in kahreden olay! Galatasaray'da deprem...
Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda Göztepe'ye mağlup olan Galatasaray'da sular durulmuyor... Sarı-kırmızılıların İzmir'de yaşadığı olaylar büyük bir kırılmaya yol açarken, oyuncuların kendi aralarında yaşadıkları da Fatih Terim'i adeta kahretmiş durumda! İşte Galatasaray'da son yaşananlar ve tüm gerçekler...
23 Aralık 2019 Pazartesi 12:06
Güncelleme: 23.12.2019 12:09
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Galatasaray, İzmir'de oynadığı futboluyla iflas etti...
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Takvim'in haberine göre, taraftar da isyan etti! Aslında herşey yanlış iliklenen gömlek misali...
Kötü gidişat sezon başında yapılan transferlerle başladı. Fernando ve Ndiaye gibi isimler gitti.
Nzonzi, Seri ve Lemina transfer edildi. Mevcut orta saha hiçbir maça ağırlığını koyamadı.
Göztepe maçında formsuz Selçuk oynadı. Taylan ise şans bulamadı.