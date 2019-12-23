Fatih Terim'in kahreden olay! Galatasaray'da deprem... - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
23 Aralık 2019, Pazartesi
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Fatih Terim'in kahreden olay! Galatasaray'da deprem...

Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda Göztepe'ye mağlup olan Galatasaray'da sular durulmuyor... Sarı-kırmızılıların İzmir'de yaşadığı olaylar büyük bir kırılmaya yol açarken, oyuncuların kendi aralarında yaşadıkları da Fatih Terim'i adeta kahretmiş durumda! İşte Galatasaray'da son yaşananlar ve tüm gerçekler...
23 Aralık 2019 Pazartesi 12:06 Güncelleme: 23.12.2019 12:09
Fatih Terim'in kahreden olay! Galatasaray'da bu da yaşandı...

Galatasaray, İzmir'de oynadığı futboluyla iflas etti...

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Fatih Terim'in kahreden olay! Galatasaray'da bu da yaşandı...

Takvim'in haberine göre, taraftar da isyan etti! Aslında herşey yanlış iliklenen gömlek misali...

Fatih Terim'in kahreden olay! Galatasaray'da bu da yaşandı...

Kötü gidişat sezon başında yapılan transferlerle başladı. Fernando ve Ndiaye gibi isimler gitti.

Fatih Terim'in kahreden olay! Galatasaray'da bu da yaşandı...

Nzonzi, Seri ve Lemina transfer edildi. Mevcut orta saha hiçbir maça ağırlığını koyamadı.

Fatih Terim'in kahreden olay! Galatasaray'da bu da yaşandı...

Göztepe maçında formsuz Selçuk oynadı. Taylan ise şans bulamadı.

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