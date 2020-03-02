Süper Lig'de 26, 27 ve 28. haftanın maç programı açıklandı
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nda 26, 27 ve 28. haftanın maç programlarını açıkladı. 26. haftadaki Galatasaray-Beşiktaş derbisi 15 Mart Pazar günü saat 19.00'da oynanacak. Trabzonspor-Başakşehir mücadelesinin ise aynı gün saat 16.00'da oynanacağı duyuruldu.
Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nda 26, 27 ve 28. haftanın maç programları açıklandı. TFF'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, 26. haftadaki Galatasaray-Beşiktaş derbisinin 15 Mart Pazar günü saat 19.00'da, Trabzonspor-Başakşehir karşılaşmasının ise aynı gün saat 16.00'da oynanacağı belirtildi.
İşte Süper Lig'de 26, 27 ve 28, haftanın maç programı:
26. HAFTA:
13 Mart Cuma
20.00 Kasımpaşa - Göztepe
20.00 MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor
14 Mart Cumartesi
14.00 Yukatel Denizlispor - Gençlerbirliği
17.00 Aytemiz Alanyaspor - Gaziantep FK
20.00 İttifak Holding Konyaspor - Fenerbahçe
15 Mart Pazar
13.30 Hes Kablo Kayserispor - BtcTurk Yeni Malatyaspor
16.00 Trabzonspor - Medipol Başakşehir
19.00 Galatasaray - Beşiktaş
16 Mart Pazartesi
20.00 Fraport TAV Antalyaspor - Demir Grup Sivasspor</p>
27. HAFTA:
20 Mart Cuma
20.00 Fenerbahçe - Hes Kablo Kayserispor
21 Mart Cumartesi
14.00 Gaziantep FK - MKE Ankaragücü
17.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor - Kasımpaşa
17.00 Demir Grup Sivasspor - Yukatel Denizlispor
20.00 Beşiktaş - Fraport TAV Antalyaspor
22 Mart Pazar
13.30 Gençlerbirliği - İttifak Holding Konyaspor
16.00 Çaykur Rizespor - Galatasaray
19.00 Medipol Başakşehir - Aytemiz Alanyaspor
19.00 Göztepe - Trabzonspor
28. HAFTA:
3 Nisan Cuma
20.00 Aytemiz Alanyaspor - Trabzonspor
4 Nisan Cumartesi
14.00 Hes Kablo Kayserispor - Gençlerbirliği
17.00 MKE Ankaragücü - Medipol Başakşehir
20.00 Galatasaray - Gaziantep FK
5 Nisan Pazar
13.30 BtcTurk Yeni Malatyaspor - Göztepe
16.00 İttifak Holding KIonyaspor - Demir Grup Sivasspor
16.00 Kasımpaşa - Fenerbahçe
19.00 Yukatel Denizlispor - Beşiktaş
6 Nisan Pazartesi
20.00 Fraport TAV Antalyaspor - Çaykur Rizespor
- 02.03.2020
- Güncelleme: 02.03.2020 21:16
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