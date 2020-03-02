Süper Lig'de 26, 27 ve 28. haftanın maç programı açıklandı - Son dakika Süper Lig haberleri - Fotomaç
02 Mart 2020, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Süper Lig Dev derbinin tarihi belli oldu!

'de 26, 27 ve 28. haftanın maç programı açıklandı

Süper Lig'de 26, 27 ve 28. haftanın maç programı açıklandı

(), Cemil Usta Sezonu'nda 26, 27 ve 28. haftanın maç programlarını açıkladı. 26. haftadaki - derbisi Pazar günü saat 19.00'da oynanacak. -Başakşehir mücadelesinin ise aynı gün saat 16.00'da oynanacağı duyuruldu.

Cemil Usta Sezonu'nda 26, 27 ve 28. haftanın maç programları açıklandı. 'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, 26. haftadaki - derbisinin Pazar günü saat 19.00'da, -Başakşehir karşılaşmasının ise aynı gün saat 16.00'da oynanacağı belirtildi.

İşte Süper Lig'de 26, 27 ve 28, haftanın maç programı:

26. HAFTA:

13 Mart Cuma

20.00 -

20.00 MKE Ankaragücü -

14 Mart Cumartesi

14.00 - Gençlerbirliği

17.00 - FK

20.00 -

15 Mart Pazar

13.30 - BtcTurk

16.00 Trabzonspor -

19.00 Galatasaray - Beşiktaş

16 Mart Pazartesi

20.00 Fraport TAV - /p>

27. HAFTA:

20 Mart Cuma

20.00 Fenerbahçe - Hes Kablo Kayserispor

21 Mart Cumartesi

14.00 Gaziantep FK - MKE Ankaragücü

17.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor - Kasımpaşa

17.00 Demir Grup Sivasspor - Yukatel Denizlispor

20.00 Beşiktaş - Fraport TAV Antalyaspor

22 Mart Pazar

13.30 Gençlerbirliği - İttifak Holding Konyaspor

16.00 Çaykur Rizespor - Galatasaray

19.00 Medipol Başakşehir - Aytemiz Alanyaspor

19.00 Göztepe - Trabzonspor

28. HAFTA:

3 Nisan Cuma

20.00 Aytemiz Alanyaspor - Trabzonspor

4 Nisan Cumartesi

14.00 Hes Kablo Kayserispor - Gençlerbirliği

17.00 MKE Ankaragücü - Medipol Başakşehir

20.00 Galatasaray - Gaziantep FK

5 Nisan Pazar

13.30 BtcTurk Yeni Malatyaspor - Göztepe

16.00 İttifak Holding KIonyaspor - Demir Grup Sivasspor

16.00 Kasımpaşa - Fenerbahçe

19.00 Yukatel Denizlispor - Beşiktaş

6 Nisan Pazartesi

20.00 Fraport TAV Antalyaspor - Çaykur Rizespor

  1. 02.03.2020
  2. Güncelleme: 02.03.2020 21:16
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Süper Lig'de 26, 27 ve 28. haftanın maç programı açıklandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN