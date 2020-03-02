Süper Lig'de 26, 27 ve 28. haftanın maç programı açıklandı

Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nda 26, 27 ve 28. haftanın maç programları açıklandı. TFF'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, 26. haftadaki Galatasaray-Beşiktaş derbisinin 15 Mart Pazar günü saat 19.00'da, Trabzonspor-Başakşehir karşılaşmasının ise aynı gün saat 16.00'da oynanacağı belirtildi.

İşte Süper Lig'de 26, 27 ve 28, haftanın maç programı:

26. HAFTA:



13 Mart Cuma



20.00 Kasımpaşa - Göztepe



20.00 MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor



14 Mart Cumartesi



14.00 Yukatel Denizlispor - Gençlerbirliği



17.00 Aytemiz Alanyaspor - Gaziantep FK



20.00 İttifak Holding Konyaspor - Fenerbahçe



15 Mart Pazar



13.30 Hes Kablo Kayserispor - BtcTurk Yeni Malatyaspor



16.00 Trabzonspor - Medipol Başakşehir



19.00 Galatasaray - Beşiktaş



16 Mart Pazartesi



20.00 Fraport TAV Antalyaspor - Demir Grup Sivasspor</p>

27. HAFTA:



20 Mart Cuma



20.00 Fenerbahçe - Hes Kablo Kayserispor



21 Mart Cumartesi



14.00 Gaziantep FK - MKE Ankaragücü



17.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor - Kasımpaşa



17.00 Demir Grup Sivasspor - Yukatel Denizlispor



20.00 Beşiktaş - Fraport TAV Antalyaspor



22 Mart Pazar



13.30 Gençlerbirliği - İttifak Holding Konyaspor



16.00 Çaykur Rizespor - Galatasaray



19.00 Medipol Başakşehir - Aytemiz Alanyaspor



19.00 Göztepe - Trabzonspor

28. HAFTA:



3 Nisan Cuma



20.00 Aytemiz Alanyaspor - Trabzonspor



4 Nisan Cumartesi



14.00 Hes Kablo Kayserispor - Gençlerbirliği



17.00 MKE Ankaragücü - Medipol Başakşehir



20.00 Galatasaray - Gaziantep FK



5 Nisan Pazar



13.30 BtcTurk Yeni Malatyaspor - Göztepe



16.00 İttifak Holding KIonyaspor - Demir Grup Sivasspor



16.00 Kasımpaşa - Fenerbahçe



19.00 Yukatel Denizlispor - Beşiktaş



6 Nisan Pazartesi



20.00 Fraport TAV Antalyaspor - Çaykur Rizespor