Kayserispor'dan anlamlı hareket! Şehitler unutulmadı
Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig'in 24. haftasında Kadir Has Stadyumu'nda oynadığı Göztepe karşılaşması öncesi ısınmaya ay-yıldızlı tişörtle çıktı.
Süper Lig'in 24. haftasında Kayserispor ile Göztepe karşı karşıya geldi.
Kadir Has Stadyumu'nda oynanan karşılaşma öncesi Kayserispor'da futbolcular sahaya ay-yıldızlı tişörtler ile çıktı.
Türk bayrağını göğüslerinde taşıyan sarı-kırmızılı futbolcular, objektiflere de asker selamı verdi. Maç öncesinde İdlib saldırısında şehit düşen askerlerin isimleri tek tek okundu ve "burada" sloganları atıldı.
Ayrıca taraftarlar da Türk bayrakları ile stadı kırmızı beyaza bürüdü.
- 02.03.2020
FOTOMAÇ GÜNDEM
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