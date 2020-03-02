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02 Mart 2020, Pazartesi
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'dan anlamlı hareket! Şehitler unutulmadı

Kayserispor'dan anlamlı hareket! Şehitler unutulmadı

Hes Kablo , 'in 24. haftasında Stadyumu'nda oynadığı karşılaşması öncesi ısınmaya ay-yıldızlı tişörtle çıktı.

'in 24. haftasında ile karşı karşıya geldi.

Stadyumu'nda oynanan karşılaşma öncesi Kayserispor'da futbolcular sahaya ay-yıldızlı tişörtler ile çıktı.

Türk bayrağını göğüslerinde taşıyan sarı-kırmızılı futbolcular, objektiflere de verdi. Maç öncesinde saldırısında şehit düşen askerlerin isimleri tek tek okundu ve "burada" sloganları atıldı.

Ayrıca taraftarlar da Türk bayrakları ile stadı kırmızı beyaza bürüdü.

  1. 02.03.2020
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