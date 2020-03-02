Fenerbahçe kafilesi Trabzon'da! Ersun Yanal...

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında yarın Trabzonspor'a konuk olacak Fenerbahçe, Trabzon'a geldi. Saat 17.40 sıralarında havaalanına inen kafile, konaklayacağı otele geçti. Sarı-lacivertli takım ile sözleşmesini karşılıklı olarak fesheden teknik direktör Ersun Yanal ise son kez takımla birlikte yer aldı.
2 Mart 2020 Pazartesi 19:31
Güncelleme: 02.03.2020 19:31
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Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında yarın deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, Trabzon'a geldi.
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17.40 sıralarında Trabzon Havalimanı'na gelen Fenerbahçe kafilesi, polis kordonu altında dış hatlar gelen yolcu salonundan çıkış yaptı, daha sonra kendilerini bekleyen otobüsle konaklayacakları otele hareket etti.
Sarı lacivertli ekibin otele gidiş güzergahı boyunca da yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı görüldü.
Fenerbahçe ile sözleşmesini karşılıklı anlaşarak fesheden ve sarı lacivertli takım ile yarın oynanacak Trabzonspor maçının ardından yollarını ayıracak olan teknik direktör Ersun Yanal da kafilede yer aldı.
Yanal'ın basın mensuplarının fotoğraf ve görüntü çekmemesi için hızlıca otobüse yöneldiği görüldü. Hızlı adımlarla takım otobüsüne giden Yanal, çantası ile de görüntü çekilmesini engellemeye çalıştı.