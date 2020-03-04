Yerçekimini hiçe sayan adam Fernando Muslera!

Sarı-kırmızılı ekibin 2-0 önde olduğu karşılaşmanın 53. dakikasında konuk ekip serbest vuruş kazanırken topun başına Flavio Ramos geçti. 25 yaşındaki Brezilyalı, müthiş bir vuruş yaparak topu sol çatala gönderdi.



Neredeyse gole sevinecekken kalecilerin piri Muslera sahneye çıktı ve bir insanüstü kurtarışa daha imza attı. 6 saniye içinde her şey olup biterken, 33 yaşındaki eldivenin 3 saniye içinde topun gideceği yere karar vermesi ve sağ ayağının üzerinde çatala giden topa hamle yapmasını bir de matematiksel olarak inceleme altına aldık. İşte herkese yok artık dedirten anlar...

8 MAÇTA 3 GOL

İlk 16 haftada kalesinde 15 gol gören Muslera, takımın artan performansıyla birlikte kalesini kapattı. Kariyerinin zirvesinde yer alan Uruguaylı eldiven son 8 maçta sadece 3 gol yedi ve taraftarları mest eden bir istatistiğe imza attı.



BOŞ GEÇMİYOR

Fenerbahçe maçında Mehmet Ekici'nin şutunu ters ayakta olduğu halde çıkaran ve Galatasaray'ı ayakta tutan Muslera, Gençlerbirliği maçında da şovuna devam etti. 33 yaşına gelmesine karşın yıllara meydan okumaya devam eden sarıkırmızılı eldiven yine herkesi kendisine hayran bıraktı.

2.20 METRE

Top kalenin 2 metre 20 cm'sine doğru havaya kalkarken Muslera da sağ ayağının üzerinde 90 dereceden, 45 dereceye doğru eğimle uzanmaya başladı.



3.2 METRE

Muslera, şut çekildiğinde 7 metre 32 cm eni olan kalenin; 3 metre 22 cm solunda yer alıyordu.



FLAVIO İSYANDA

Maç sonunda Gençlerbirliği'nin stoperi Flavio hala pozisyonun şokunu yaşıyordu. Jeneriklik golü Muslera'ya takılan Brezilyalı, soyunma odasında tecrübeli kaleciye takılmadan da edemedi: Ne güzel Roberto Carlos golü atıyordum. Kariyerimin en güzel golünü engelledin.



FALCAO'DAN ÖVGÜ

Flavio'nun attığı şutta barajda bulunan Falcao'nun, Muslera'nın yaptığı kurtarış sonrasında şaşkınlığı dikkat çekiciydi. Kolombiyalı golcünün de maçtan sonra kurtarışı nedeniyle Muslera'yı tebrik ettiği ve "O şutu çıkarabilecek tanıdığım başka kaleci yok" sözlerini kullandığı bildirildi.



LASTİK MİSİN!

Muslera'nın akıllara ziyan kurtarışı sosyal medyayı da salladı haliyle... İşte Twitter'a düşen o ilginç yorumlar:



Lastik misin be adam! o nasıl bir kurtarıştır. @felipereyiz



Flavio'ya çok üzüldüm. Jeneriklik gol atacaksın tam 90'a ama karşıda Muslera var. @ugursaygidar



Nasa, Fernando Muslera'yı arayıp 'Uzaya doğru giden kontrol dışı mekiğimizi kurtarır mısın" diye ricada bulunmuş. @Osman



Adam yılın golüne engel olmuş. @OzkardesKoray



Süper Lig'de tüm kaleciler toplansa bunu tutamaz. Dünya harikası bir kaleci... @Sleyman