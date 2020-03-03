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03 Mart 2020, Salı
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Muslera Koronavirüs'ten de kurtardı!

Muslera Koronavirüs'ten de kurtardı!

Uzun yıllardır 'ın kalesini koruyan , sosyal medyada gündem oldu. Dünyayı sarsan koronavirüs için sarı-kırmızılıların başarılı kalecisi Fernando Muslera çare oldu. İşte detaylar...

Muslera için hazırlanan photoshop görseller bir çok platformlarında büyük ilgi görürken birçok kişi tarafından da paylaşıldı.

'ni geçtiğimiz Pazar günü evinde 3-0 mağlup ettiği karşılaşmada bir şutu çıkarırken adeta boyu uzayan Uruguaylı yıldız bu kurtarışı ile çok konuşulmuştu.

Yıllardır 'ın kalesini koruyan sarı kırmızılı yıldızın koronavirüs ve füze ile atılan bombaları engellediği fotoğraflar görenleri tebessüm ettirdi.

  1. 03.03.2020
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