Galatasaray'da Ömer Bayram'la yeni sözleşme imzalanacak
Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Altyapıya Efe Kansız'ı transfer eden sarı-kırmızılılar, Sivasspor'un parlayan yıldızları Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç'la ön protokol imzalamıştı. Çalışmalarına son sürat devam eden Galatasaray'dan 1 hamle daha geldi.
Bu sezon aldığı seri galibiyetlerle şampiyonluğun önemli adaylarından biri konumuna gelen Galatasaray'da kadro planlaması yapılmaya başlandı. Teknik direktör Fatih Terim'in raporuna göre takım içindeki dengeleri belirleyen sarı-kırmızılı kurmaylar, yeni sezon öncesi ilk transferini altyapıya yaptı. 15 yaşındaki Efe Kansız'ı kadrosuna katan Galatasaray, önümüzdeki sezon için Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç'la ön protokol imzaladı.
Transfer çalışmalarına devam eden sarı-kırmızılılar, bir yandan da takımdaki mevcut oyuncularla ilgili kararını vermeye başladı.
ÖMER BAYRAM'A 2+1 YILLIK SÖZLEŞME!
Galatasaray takımı, Süper Lig'de yaptığı asistlerle damga vuran Ömer Bayram ile teknik heyet ve yönetimin kararı sonucu yeni sözleşme imzalayacak. Ligde 10 asist ve 1 golle önemli katkıda bulunan Ömer Bayram'a yaz transfer döneminde yeni kontrat teklifinde bulunulacak.
Galatasaray ile sözleşmesi 2020-21 sezonunda sona erecek olan Ömer'e önümüzdeki yıldan itibaren başlayacak şekilde 2+1 sezonluk yeni sözleşme önerilecek.
KONTRATINDA DÜZELTME YAPILACAK
Orta sahadaki performansı ile ilk 11'in değişilmez ismi olan Ömer'in yıllık 400 bin euro olan garanti ücretine de yeni kontratta artış yapılacak. 28 yaşındaki oyuncu başarılı performansının ödülünü almış olacak.
Ömer Bayram, Galatasaray'da bu sezon 20 lig, 5 Şampiyonlar Ligi ve 5 Türkiye Kupası olmak üzere 30 resmi maçta forma giydi. Milli futbolcu bu maçlarda 1 gol, 13 asistlik performans sergiledi.
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