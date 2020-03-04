Fatih Terim'den flaş karar! Belhanda... - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
04 Mart 2020, Çarşamba
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'den flaş karar! ...

Fatih Terim'den flaş karar! Belhanda...

'da Younes 'yla ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılı takımda performansıyla zaman zaman tartışma konusu olan Faslı futbolcu, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde karşılaştığı maçında taraftarlarla girdiği diyalog yüzünden gündeme oturmuştu. Takımdan gönderilmesi gündeme gelen 30 yaşındaki futbolcunun geleceği netleşti.

teknik direktörü 'in Younes kararı netleşti. İnişli çıkışlı performansıyla zaman zaman taraftarın tepkisini çeken deneyimli futbolcunun takımdan gönderilmesi gündeme gelmişti. Emre Akbaba'nın sakatlıktan dönmesiyle formayı kaptıran Younes Belhanda, derbisiyle kendine geldi. Fatih Terim'in 'deki derbide ilk 11'de forma şansı verdiği 30 yaşındaki isim, hocasının yüzünü kara çıkarmadı ve 21 yıllık gelen zaferde büyük pay sahibi oldu.

FATİH TERİM SİVASSPOR MAÇINA HAZIRLIYOR
Geçtiğimiz hafta Galatasaray'ın karşısında 3-0 kazandığı maçta cezası nedeniyle forma giyemeyen Younes Belhanda, kritik deplasmanıyla formasına kavuşacak. Galatasaray'da teknik heyet, üst üste Sivasspor ve maçlarını kazanarak zirve yarışında büyük bir avantajın sahibi olmak isterken, teknik direktör Fatih Terim'in orta saha kurgusunda Faslı yıldızın önemli bir yer teşkil ettiği öğrenildi.

SERI-ÖMER-BELHANDA KURGUSU!
Galatasaray'da Fatih Terim'in Sivasspor deplasmanında orta saha kurgusunda Seri, Ömer ve Belhanda üçlüsüne yer vermeyi planladığı ortaya çıktı.

LEMINA BEŞİKTAŞ'A SAKLANIYOR
karşılaşmasında adalesinden sakatlanan ve Fenerbahçe ile Gençlerbirliği maçlarında görev alamayan Lemina'nın maçı öncesi durumu gözden geçirilecek. Fatih Terim Lemina konusunda riske girmeyip oyuncusunu Beşiktaş derbisinde ilk 11'de sahaya sürmeyi planlıyor. Lemina eğer Pazar günü oynanacak Sivas deplasmanında kulübede yer alması halinde ise gidişata göre kısa süre görev alabilir. Ancak sağlık heyeti ilk aşamada yıldız futbolcuyu riske etmek istemiyor.


  1. 04.03.2020
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