Fatih Terim'den flaş karar! Belhanda...

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'in Younes Belhanda kararı netleşti. İnişli çıkışlı performansıyla zaman zaman taraftarın tepkisini çeken deneyimli futbolcunun takımdan gönderilmesi gündeme gelmişti. Emre Akbaba'nın sakatlıktan dönmesiyle formayı kaptıran Younes Belhanda, Fenerbahçe derbisiyle kendine geldi. Teknik direktör Fatih Terim'in Kadıköy'deki derbide ilk 11'de forma şansı verdiği 30 yaşındaki isim, hocasının yüzünü kara çıkarmadı ve 21 yıllık gelen zaferde büyük pay sahibi oldu.

FATİH TERİM SİVASSPOR MAÇINA HAZIRLIYOR

Geçtiğimiz hafta Galatasaray'ın Gençlerbirliği karşısında 3-0 kazandığı maçta cezası nedeniyle forma giyemeyen Younes Belhanda, kritik Sivasspor deplasmanıyla formasına kavuşacak. Galatasaray'da teknik heyet, üst üste Sivasspor ve Beşiktaş maçlarını kazanarak zirve yarışında büyük bir avantajın sahibi olmak isterken, teknik direktör Fatih Terim'in orta saha kurgusunda Faslı yıldızın önemli bir yer teşkil ettiği öğrenildi.

SERI-ÖMER-BELHANDA KURGUSU!

Galatasaray'da Fatih Terim'in Sivasspor deplasmanında orta saha kurgusunda Seri, Ömer ve Belhanda üçlüsüne yer vermeyi planladığı ortaya çıktı.

LEMINA BEŞİKTAŞ'A SAKLANIYOR

Yeni Malatyaspor karşılaşmasında adalesinden sakatlanan ve Fenerbahçe ile Gençlerbirliği maçlarında görev alamayan Lemina'nın Sivas maçı öncesi durumu gözden geçirilecek. Fatih Terim Lemina konusunda riske girmeyip oyuncusunu Beşiktaş derbisinde ilk 11'de sahaya sürmeyi planlıyor. Lemina eğer Pazar günü oynanacak Sivas deplasmanında kulübede yer alması halinde ise gidişata göre kısa süre görev alabilir. Ancak sağlık heyeti ilk aşamada yıldız futbolcuyu riske etmek istemiyor.



