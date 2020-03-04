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04 Mart 2020, Çarşamba
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Haberler Galatasaray G.Saray'ı bekleyen büyük sorun! 300 milyon...

'ı bekleyen büyük sorun! 300 milyon...

Galatasaray'ı bekleyen büyük sorun! 300 milyon...

, sezon başında kadrosuna kiralık olarak kattığı Lemina ve Seri ile devre arasında kiraladığı Onyekuru'dan büyük verim aldı. Ancak sarı-kırmızılı yönetim bonservis bedelleri 44 milyon Euro'yu (300 milyon TL) bulan bu üç oyuncu için formül arıyor...

'in ikinci yarısında, ilk devreye göre müthiş bir performans gösteren 'ın bu çıkışında Mario Lemina, Jean Michael Seri ve Henry Onyekuru'nun çok önemli bir payı var. Ancak üç yıldızın da kiralık olması ve sezon sonunda sözleşmelerinin bitmesi Sarı-Kırmızılı yönetimi kara kara düşündürüyor.

'in yeni sezonda takımda kalmasını istediği 3 futbolcunun çok yüksek maliyetleri var. Lemina'nın 16 milyon Euro, Seri'nin ise 18 milyon Euro'luk opsiyonları bulunuyor.

YENİDEN KİRALAMA SEÇENEĞİ ÖN PLANDA

Takvim'de yer alan habere göre opsiyonu olmayan Onyekuru için Monaco'nun belirlediği bonservis de 10 milyon Euro. Yönetim 44 milyon Euro maliyeti olan 3 yıldız için yeniden kiralama formülünü masaya yatıracak.

Galatasaray kısa süre içinde Southampton, Fulham ve Monaco'ya teklif yapacak. Yaşanacak gelişmeler merakla bekleniyor. İlk yarıda tel tel dökülen Galatasaray, Onyekuru'nun dönüşü sonrası kendine geldi.

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  1. 04.03.2020
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