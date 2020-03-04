Yok artık Ömer Bayram! Galatasaray'a çılgın gelir - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
04 Mart 2020, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Yok artık Ömer! Galatasaray'a çılgın gelir

Yok artık ! 'a çılgın gelir

Yok artık Ömer Bayram! Galatasaray'a çılgın gelir

'da gösterdiği performansla göz kamaştırıyor. 'in verdiği şansı çok iyi kullanan 28 yaşındaki futbolcu, yaptığı 10 asistle 'e damga vurdu. Ömer Bayram bu performansıyla sarı-kırmızılı takımın kasasına da hatrı sayılır bir girdi sağladı.

Performansıyla sarı kırmızılıların çıkışında büyük rol oynayan milli futbolcu 400 bin Euro'luk ücretinin yaklaşık 11 katının kulübün kasasına girmesini sağladı.

'da geçen sezon sol bekteki performansı nedeniyle gönderilmesi dahi gündeme gelen , bu sezonun flaş ismi oldu... 'in orta saha ve sol kanatta oynattığı futbolcu 'de 10 golün pasını verirken asist krallığında zirveye yükseldi. Başarılı oyuncu bu sezon 10'u Süper Lig'de, 1'i 'nde ve 2 tanesi de 'nda olmak üzere toplam 13 asiste imza attı.

TAKIMINA 26 PUAN GETİRDİ
Galatasaray, Ömer Bayram'ın ligde 10 asist ve 1 gollük katkı sağladığı 10 maçta toplam 8 galibiyet ve 2 beraberlik aldı. Bu maçlarda elde edilen 26 puan ile Galatasaray 24 milyon 881 bin 695 bin TL başarı primini kasasına koydu. Ayrıca Galatasaray'ın bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde ile 1-1 berabere kaldığı maçta Adem'in golünde de asisti yapan Ömer, 900 bin Euro'luk puan gelirinin de önemli mimarlarından oldu.

ASİST KRALLIĞINDA VISCA İLE ZİRVEYİ PAYLAŞTI
Ryan Donk'un attığı ilk golün pasını veren Ömer, asist sayısını 10'a yükseltti ve bu kategoride Edin Visca ile birlikte zirveyi paylaştı.

  1. 04.03.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Yok artık Ömer Bayram! Galatasaray'a çılgın gelir haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN