"Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın şampiyon olması için Fatih Terim'in gitmesi lazım!"

Galatasaray'ın şampiyonluk yarışında 8'de 8 yaparak iddialı bir hale gelmesinin ardından Fatih Terim'in sarı-kırmızılı takımın başında 9. şampiyonluğa ulaşıp ulaşmayacağı merakla bekleniyor. Bu süreçte Fenerbahçe'nin Ersun Yanal ile yollarını ayırması ve iddiasını büyük oranda kaybetmesi, Beşiktaş'ın Abdullah Avcı ile çalkantılı günlerin ardından Sergen Yalçın ile yarışa tutunma çabası devam ederken, Galatasaray taraftarları sosyal medyada dikkat çeken bir yazıyı paylaşmaya başladı.

Türk futbolunun duayen spor yazarlarından İslam Çupi'nin yıllar önce "Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin şampiyon olması için Fatih Terim'in Galatasaray'dan gitmesi lazım" şeklindeki köşe yazısı, bir anda gündem oldu. Galatasaray taraftarları, İslam Çupi'nin bu köşe yazısını paylaşarak, ezeli rakiplerine gönderme yaptı. İşte İslam Çupi'nin o köşe yazısı...

ÖNCE FATİH'İN GİTMESİ LAZIM / 21.12.1999 İSLAM ÇUPİ

"Galatasaray'ın özellikle Avrupa kupalarındakı ileri gidişi futbolumuz için şimdilik iftihar edilecek bir nokta ise, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Avrupa'daki silikliği ile Türkiye ligindeki cansızlığı bu iki büyük camia için o denli üzücüdür. Fenerbahçe'nin, Pendik yenilgisinden sonra futbolcular ile sözüm ona taraftarlar arasında ola gelen gerginlik, takım kaptanı Rüştü'nün saldırıya uğraması bu kulübün tarihinde olmayan bir şiddet yaprağı olarak geçerken, olayın akabinde Beşiktaş'ın Fulya'dan Riva'ya kaçırılması İstanbul futbolunda 80 yıldır vuku bulmayan ilgi çekici bir firar olayıdır.

Galatasaray'da bir tek teknik direktör Fatih Terim, hiç de başarılı olmayan bir yönetim kurulu ve başkan Faruk Süren'e kol kanat gerer, futbol takımının girdisini çıktısını bir kuyumcu titizliği ile derler toplar, taraftarı tarihinin en mutlu futbol kalabalığı yaparken, Fenerbahçe ve Beşiktaş mevcut yönetimleri, transferleri teknik direktörleri ile geçmişlerinin en ölü günlerini yaşayıp taraftarlarını kahrederek onları olmadık taşkınlıkların girdabına sürüklemektedirler.

Fenerbahçe yönetim kurulu bunca yaptığı iyi şeylerinyanında taraftara ve camiaya ezici ve başarılı bir futbol takımı armağan edemediği için bir daha görev almamak üzere çekileceğini ilan etmiştir. Bana göre aynı işlemi 16 yıldır iktidarda olan Süleyman Seba Beşiktaş için Yapmalı, yandaşı ve muhalifine kendisinden sonra başkanlığa geleceklerin liderlik kimliğini bütün camlaya detayı ile göstermelidir. Süleyman ağabey bu yolu seçerek Beşiktaş için neler yaptığını dosta düşmana bu görevden çekilmesi ile daha iyi anlatacaktır kanaatindeyim.

Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye yeni gelen başkanlar yöneticiler bu yıl sezon ortasında sadece Fatih Terim'in Galatasaray'ını seyretmekle iktifa edeceklerdir. Sezon ortasında yapılacak teknik direktör değişikliği ya da takımda yapılacak bir iki transfer, takımların potansiyelinde önemli bir yenilenme yaratmayacak ve Fatih Terim'in Galatasaray'ının açık farklı dördüncü şampiyonluğuna mani olamayacaktır. Çünkü artık takımı ve teknik direktörü düzeltecek düzeltecek mevsim geçmiştir...

Beşiktaş ve Fenerbahçe önümüzdeki yıl şampiyonluk borusu çalmak istiyorlarsa önce Fatih Terim'in Galatasaray'dan ayrılmasını beklemek zorundalar. Ya Fatih Terim, Avrupa'da bir takıma transfer olacak, Fenerbahçe ve Beşiktaş bu yerli beladan kurtulacak veya Galatasaray'ın başına Fatih Terim ile çalışmayı istemeyen bir yönetimin gelmesini bekleyecek.

Fatih Terim, Galatasaray'ın başında kalırsa, şampiyonluğun beşinci ve altıncısını Beşiktaş ve Fenerbahçe'den birinin kazanması çok zor olacaktır. Bu Fatih Terim'in teknik direktörlük fiyakasını bozacak bir yerli veya yabancı hoca bulunursa gerçekleşecektir. Bunu ummak ve olacağını sanmak aldanışların en büyüğüdür Fenerbahçe ve Beşiktaş için..."