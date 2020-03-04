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04 Mart 2020, Çarşamba
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İstikrar abidesi

İstikrar abidesi Fatih Terim

Sarı-kırmızılı takımla 4. dönemine Aralık 2017’de başlayan tecrübeli çalıştırıcının, imza attığı gün görev başında bulunan 17 şu an yok. Yanal ile birlikte bu sezonki hoca değişimi de 13’e yükseldi.

, ile yoluna devam ederken 'deki rakiplerine hoca dayanmıyor. Son olarak ile yollarını ayıran , bu sezon değişikliğine giden 13. takım oldu. Sarılacivertliler, 2019-20 sezonunda hocasını yollayan giden 13. takım oldu. Bu gelişmeyle Süper Lig'de teknik direktör değiştirmeyen 5 kulüp ( (), (), Erol Bulut (Alanya), Sumudica ( FK) kaldı.

YENİ BAŞARILAR PEŞİNDE
Ayrıca Galatasaray'ın başındaki 4. dönemine Aralık 2017'de başlayan Fatih Terim'in imza attığı gün Süper Lig'de görev yapan diğer 17 takımın hocası şu anda koltuklarında değil. Fatih Terim'in Galatasaray'daki 4. dönemine başladığı 2017-2018 sezonunda Süper Lig'de mücadele eden Osmanlı, Akhisar ve ise artık alt kümede... Bu 3 ekip de yola o zamanki teknik adamlarıyla devam etmiyorlar. Cimbom ise Fatih Terim ile başarılarına bir yenisini daha eklemek için gün sayıyor.

ARTIK YOKLAR

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'in yanı sıra Abdullah Avcı, Saffet Susic, Paul Le Guen, Ümit Özat, Samet Aybaba, Mehmet Özdilek, Aykut Kocaman, Levent Açıkgöz, Kemal Özdeş, İrfan Buz ve David Badia hem Süper Lig'de hem de Fatih Terim'in Galatasaray ile sözleşme imzaladığı tarihteki kulüplerinde değiller.

  1. 4.3.2020
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