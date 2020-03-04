İstikrar abidesi Fatih Terim

Galatasaray, Fatih Terim ile yoluna devam ederken Süper Lig'deki rakiplerine hoca dayanmıyor. Son olarak Ersun Yanal ile yollarını ayıran Fenerbahçe, bu sezon teknik direktör değişikliğine giden 13. takım oldu. Sarılacivertliler, 2019-20 sezonunda hocasını yollayan giden 13. takım oldu. Bu gelişmeyle Süper Lig'de teknik direktör değiştirmeyen 5 kulüp (Rıza Çalımbay (Sivas), Okan Buruk (Başakşehir), Erol Bulut (Alanya), Sumudica (Gaziantep FK) kaldı.

YENİ BAŞARILAR PEŞİNDE

Ayrıca Galatasaray'ın başındaki 4. dönemine Aralık 2017'de başlayan Fatih Terim'in imza attığı gün Süper Lig'de görev yapan diğer 17 takımın hocası şu anda koltuklarında değil. Fatih Terim'in Galatasaray'daki 4. dönemine başladığı 2017-2018 sezonunda Süper Lig'de mücadele eden Osmanlı, Akhisar ve Karabük ise artık alt kümede... Bu 3 ekip de yola o zamanki teknik adamlarıyla devam etmiyorlar. Cimbom ise Fatih Terim ile başarılarına bir yenisini daha eklemek için gün sayıyor.

ARTIK YOKLAR

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'in yanı sıra Abdullah Avcı, Saffet Susic, Paul Le Guen, Ümit Özat, Samet Aybaba, Mehmet Özdilek, Aykut Kocaman, Levent Açıkgöz, Kemal Özdeş, İrfan Buz ve David Badia hem Süper Lig'de hem de Fatih Terim'in Galatasaray ile sözleşme imzaladığı tarihteki kulüplerinde değiller.