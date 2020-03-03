Fatih Terim'den Mario Lemina kararı!

Hafta sonu Sivasspor'la kritik bir karşılaşmaya çıkacak olan Galatasaray'da sakatlığı bulunan Mario Lemina'nın sahadaki yerini alıp alamayacağı merak ediliyor.



Galatasaray'da sakatlığı nedeniyle iki haftadır forma giyemeyen Mario Lemina'nın durumu bugün kendisine uygulanacak testlerden sonra netleşecek. Yeni Malatyaspor karşılaşmasında adalesinden sakatlanan ve Fenerbahçe ile Gençlerbirliği maçlarında görev alamayan Lemina'nın Sivas maçı öncesi durumu bugün değerlendirilecek.

LEMINA NE ZAMAN DÖNECEK?

Bir süredir fizyoterapist ve kondisyonerler eşliğinde çalışan Mario Lemina bugün bir dizi testten geçirilecek. Test sonuçlarına göre Lemina Sivas maçının kadrosuna alınıp alınmayacağı belirlenecek.

Gabonlu oyuncunun durumu bu sonuçlara göre netlik kazanacak olsa da sakatlıktan yeni çıkan Lemina'nın Sivasspor maçında ilk 11'de yer alma ihtimalinin düşük olduğu öğrenildi.

TERİM BEŞİKTAŞ MAÇINA SAKLIYOR

Fatih Terim Lemina konusunda riske girmeyip oyuncusunu Beşiktaş derbisinde ilk 11'de sahaya sürmeyi planlıyor. Lemina eğer Pazar günü oynanacak Sivas deplasmanında kulübede yer alması halinde ise gidişata göre kısa süre görev alabilir. Ancak sağlık heyeti ilk aşamada yıldız futbolcuyu riske etmek istemiyor.