Fatih Terim'den Mario Lemina kararı! - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
03 Mart 2020, Salı
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Haberler Galatasaray Peki şimdi ne olacak! Terim ve Lemina...

'den kararı!

Fatih Terim'den Mario Lemina kararı!

ekiplerinden 'da bir süredir sakatlığı sebebiyle formasından uzak kalmıştı. Sarı-kırmızılı taraftarın geri dönüşünü merakla beklediği Gabonlu yıldız hakkında son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Galatasaray teknik direktörü 'in Lemina planı ortaya çıktı.

Hafta sonu 'la kritik bir karşılaşmaya çıkacak olan 'da sakatlığı bulunan 'nın sahadaki yerini alıp alamayacağı merak ediliyor.

Galatasaray'da sakatlığı nedeniyle iki haftadır forma giyemeyen Mario Lemina'nın durumu bugün kendisine uygulanacak testlerden sonra netleşecek. karşılaşmasında adalesinden sakatlanan ve ile maçlarında görev alamayan Lemina'nın maçı öncesi durumu bugün değerlendirilecek.

LEMINA NE ZAMAN DÖNECEK?
Bir süredir fizyoterapist ve kondisyonerler eşliğinde çalışan Mario Lemina bugün bir dizi testten geçirilecek. Test sonuçlarına göre Lemina Sivas maçının kadrosuna alınıp alınmayacağı belirlenecek.

Gabonlu oyuncunun durumu bu sonuçlara göre netlik kazanacak olsa da sakatlıktan yeni çıkan Lemina'nın Sivasspor maçında ilk 11'de yer alma ihtimalinin düşük olduğu öğrenildi.

TERİM BEŞİKTAŞ MAÇINA SAKLIYOR
Lemina konusunda riske girmeyip oyuncusunu derbisinde ilk 11'de sahaya sürmeyi planlıyor. Lemina eğer Pazar günü oynanacak Sivas deplasmanında kulübede yer alması halinde ise gidişata göre kısa süre görev alabilir. Ancak sağlık heyeti ilk aşamada yıldız futbolcuyu riske etmek istemiyor.

  1. 03.03.2020
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