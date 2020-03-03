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Bunu kim tahmin edebilirdi ki? Galatasaraylı yıldız Süper Lig'in zirvesinde!
Süper Lig'in 24. haftasında Gençlerbirliği'ni mağlup ederek şampiyonluk yarışında büyük bir avantajı eline geçiren Galatasaray, ilk yarıda inişli çıkışlı bir performans sergilerken, 2. yarıda adeta yeniden doğdu. Fatih Terim ve ekibi, kadronun içinde bulunan mevcut yıldızlara yaptığı dokunuşlarla bu yükselişte büyük pay sahibi olurken, şampiyonluk yolunda güvendiği ve asla vazgeçemediği yıldızlar da ortaya çıktı. İşte o isimler ve Galatasaray'ın dönüm noktaları...
3 Mart 2020 Salı 11:21
Güncelleme: 03.03.2020 11:34
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Süper Lig'in ilk devresinde istenilen performansı gösteremeyerek liderin 10 puan geri düşmesine rağmen özellikle son 8 haftada çıkış yakalayarak zirve yarışına ortak olan Galatasaray'da bazı isimler adeta kendini aştı.
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RADAMEL FALCAO Süper Lig'de forma giydiği son 6 karşılaşmada 7 kez ağları havalandırdı. Bu sürede Antalyaspor ve Gençlerbirliği'ne ikişer, Denizlispor, Konyaspor ve Fenerbahçe'ye de birer gol attı. Ligdeki gol sayısını ise 8'e çıkardı, takımının ligde en çok gol atan oyuncusu oldu.
RYAN DONK Fenerbahçe'den sonra Gençlerbirliği'ni de avladı. Bu sezon ligde gol sayısını 3'e çıkardı. Sezona yedek kulübesinde başlayan Donk, Luyindama'nın sakatlanmasının ardından düzenli ilk 11'de forma giyerken, defans ofans fark etmeden takıma katkı vermeye devam ediyor.
ÖMER BAYRAM Sezon başında gönderilecekler listesinde yer alsa da Cimbom'un değişmezi oldu. Sol bekte görev yapmasına rağmen orta sahaya monte edilen Ömer burada adeta kendisini buldu. Yıllık sadece 400 bin euro kazanan milli futbolcu, Gençlerbirliği maçındaki asisti ile birlikte 10'a ulaştı ve asist krallığı zirvesine oturdu.
MARIANO Devre arasında takımdan ayrılması ya da lisansının askıya alınması gündeme gelirken, Sambacı gösterdiği performansla "Hiç bir yere gitmiyorum" mesajı veriyor. 33 yaşındaki oyuncu süre aldığı son 6 lig maçında yaptığı 5 asistle takımının galibiyetlerine büyük katkı sağladı.