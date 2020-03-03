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Bunu kim tahmin edebilirdi ki? Galatasaraylı yıldız Süper Lig'in zirvesinde!

Süper Lig'in 24. haftasında Gençlerbirliği'ni mağlup ederek şampiyonluk yarışında büyük bir avantajı eline geçiren Galatasaray, ilk yarıda inişli çıkışlı bir performans sergilerken, 2. yarıda adeta yeniden doğdu. Fatih Terim ve ekibi, kadronun içinde bulunan mevcut yıldızlara yaptığı dokunuşlarla bu yükselişte büyük pay sahibi olurken, şampiyonluk yolunda güvendiği ve asla vazgeçemediği yıldızlar da ortaya çıktı. İşte o isimler ve Galatasaray'ın dönüm noktaları...

3 Mart 2020 Salı 11:21 Güncelleme: 03.03.2020 11:34 BU GALERİYİ PAYLAŞ





