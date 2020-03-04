Fernando sezonu kapattı
Sezon başında Sevilla'ya satılan Fernando Reges'ten kötü haber geldi. Bu sezon 28 maçta forma giyip takımına 2 gol, 2 asistlik katkı sağlayan Brezilyalı yıldız son oynanan Osasuna maçının 15. dakikasında sakatlanmıştı. Sevilla hocası Lopetegui, Fernando'nun sezonu kapattığını açıkladı.
Sezon başında Sevilla'ya satılan Fernando Reges'ten kötü haber geldi. Bu sezon 28 maçta forma giyip takımına 2 gol, 2 asistlik katkı sağlayan Brezilyalı yıldız son oynanan Osasuna maçının 15. dakikasında sakatlanmıştı. Sevilla hocası Lopetegui, Fernando'nun sezonu kapattığını açıkladı.
- 4.3.2020
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