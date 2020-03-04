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04 Mart 2020, Çarşamba
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sezonu kapattı

Fernando sezonu kapattı

Sezon başında 'ya satılan Reges'ten kötü haber geldi. Bu sezon 28 maçta forma giyip takımına 2 gol, 2 asistlik katkı sağlayan Brezilyalı yıldız son oynanan Osasuna maçının 15. dakikasında sakatlanmıştı. Sevilla hocası Lopetegui, Fernando'nun sezonu kapattığını açıkladı.

Sezon başında 'ya satılan Reges'ten kötü haber geldi. Bu sezon 28 maçta forma giyip takımına 2 gol, 2 asistlik katkı sağlayan Brezilyalı yıldız son oynanan Osasuna maçının 15. dakikasında sakatlanmıştı. Sevilla hocası Lopetegui, Fernando'nun sezonu kapattığını açıkladı.

  1. 4.3.2020
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