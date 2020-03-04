Aslan kral
ikıncı yarıda oynadığı 7 maçı da kazanan Galatasaray böylece Süper Lig'in en çok puan toplayan (21) takımı oldu. Zirveye merdiven dayayan sarı-kırmızılı ekibi, 5 galibiyet, 1 beraberliği bulunan Trabzonspor takip etti. Bu sürede Beşiktaş 10, Fenerbahçe ise 8 puan toplayabildi.
ikıncı yarıda oynadığı 7 maçı da kazanan Galatasaray böylece Süper Lig'in en çok puan toplayan (21) takımı oldu. Zirveye merdiven dayayan sarı-kırmızılı ekibi, 5 galibiyet, 1 beraberliği bulunan Trabzonspor takip etti. Bu sürede Beşiktaş 10, Fenerbahçe ise 8 puan toplayabildi.
BiR REKOR DAHA GELiYOR
Gençlerbirliğı'ni mağlup ederek üst üste 8. galibiyetini alan Galatasaray'da, teknik direktör Fatih Terim'in kendi rekorunu kırmasına 2 maç kaldı. Galatasaray'da 2011-2012 sezonunda üst üste 9 maç kazanan Terim, Sivas ve Beşiktaş maçlarından da galibiyetle ayrılırsa rekorunu geliştirecek.
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