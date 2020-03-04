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04 Mart 2020, Çarşamba
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Haberler Galatasaray Yeni transfer Florya'ya geldi! Galatasaray'dan 3 imza

Yeni transfer Florya'ya geldi! 'dan 3 imza

Yeni transfer Florya'ya geldi! Galatasaray'dan 3 imza

'da gelecek sezonun temelleri atılmaya başlandı. 'de şampiyonluk hesapları yapan sarı-kırmızılılar, önümüzdeki sezonun kadro mühendisliği kapsamında 1'i resmi 2'si ön protokol olmak üzere 3 isme imza attırdı. Gençleşme operasyonu kapsamında Efe Kansız'ı kadrosuna katan Galatasaray'da, önümüzdeki sezon için Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç'la ön protokol imzalandı.

8 maçlık galibiyet serisiyle şampiyonluğun yeniden en büyük adaylarından biri haline gelen , bir yandan da gelecek sezonun planlamasını yapıyor.

Sarı kırmızılılar, bu sezonun iki flaş ismi Emre Kılınç ve Mert Hakan Yandaş'la ön protokol imzaladı.

4'ER YILLIK İMZA ATTILAR
Üst üste 3. şampiyonluk için mücadele veren Galatasaray, Demir Grup Sivasspor'un iki yıldızı Emre Kılınç ve Mert Hakan Yandaş ile daha önce sağladığı anlaşmayı protokol altına da aldı.

Ajansspor'un haberine göre, Mert Hakan Yandaş, yıllık 1 milyon 800 bin Euro, Emre Kılınç ise 1 milyon 250 bin Euro kazanacak. Her iki oyuncuyla da sözleşmeler 4'er yıllık olacak. Böylece Yandaş, toplamda 7.2, Kılınç da 4 milyon Euro kazanacak.

Sivasspor ile sözleşmeleri sezon sonu biteceği için bonservis bedeli ödenmeyecek olan iki oyuncu için Galatasaray imza parası da ödeyecek.

SİVASSPOR DEVRE ARASI BIRAKMADI
25 yaşındaki sol kanat oyuncusu Emre Kılınç, Sivas formasıyla bu sezon 22 maçta forma giyerken 6 gol atıp, 7 de asist yaptı. İki kez A milli formayı da giyen oyuncu, forvet arkası ve sağ açıkta da forma giyebiliyor.

Merkez orta sahada görev yapan 25 yaşındaki Mert Hakan Yandaş ise 28 maçta 10 gol ve 4 asistle oynadı. Yandaş, ihtiyaç halinde sağ açıkta da görev yapabiliyor.

Devre arası da transferleri gündeme gelen iki oyuncu, şampiyonluk yarışı nedeniyle Sivasspor yönetimi satmamıştı. Oyuncular da kulübün kararı doğrultusunda hareket edeceklerini açıklamıştı.

ALTYAPIYA EFE KANSIZ!
ekiplerinden Galatasaray, 'nün genç futbolcusunu kadrosuna kattı.

Genç isimlerinin öneminin farkında olan sarı-kırmızılı yönetim, 15 yaşındaki Efe Kansız'la anlaşma sağladı. 2017 yılından bu yana Futbol Kulübü'nün altyapısında forma giyen Efe, Galatasaray'ın başarısı için ter dökecek.



GALATASARAY GENÇLEŞİYOR
Sarı-kırmızılı ekip, gençleşmeye devam ediyor... Sezon başı 'dan Erkan Süer'i kadrosuna katmıştı. 15 yaşındaki Efe Kansız'ı da altyapıya dahil eden sarı-kırmızılılar, gençleşme operasyonunu sürdürdü.

  1. 04.03.2020
  2. Güncelleme: 04.03.2020 13:48
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