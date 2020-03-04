Galatasaray'da Onyekuru transferiyle bizzat kendisi ilgilenecek

Galatasaray'ın ocak ayı transfer döneminde kadrosuna kattığı Henry Onyekuru, sarı-kırmızılı takımda gösterdiği performansla, hem teknik ekibin hem de camianın büyük beğenisini kazandı. Daha önce de Galatasaray forması giyen Onyekuru, sarı-kırmızılıların şampiyonluğunda büyük pay sahibi olmuştu.

Sarı-kırmızılılar, satın alma opsiyonu olmadan 750 bin Euro karşılığında renklerine bağladığı Onyekuru ile gelecek sezon da yoluna devam etmek istiyor. Ancak yönetimin elini bağlayan, Nijeryalı yıldızın 10 milyon Euro'luk bonservis bedeli. Finansal Fair Play'den dolayı bu rakamı ödeyemeyecek olan sarı-kırmızılılar, oyuncuyu bu kez satın alma opsiyonu ile kiralamanın hesaplarını yapıyor.

KENDİ TRANSFERİ İÇİN DEVREYE GİRECEK

Bu arada Galatasaray'da yönetimin oyuncunun kendi transferinde etkin rol oynaması için kulübü Monaco ile temas kurmasını istediği ifade edildi. Fransız ekibinden kolaylık sağlamasını talep edecek olan Onyekuru için ilk görüşmenin milli arada menajer D'Avila ile Fransa'da gerçekleştirileceği bildirildi.

Onyekuru Galatasaray'da forma giydiği toplam 11 maçta 1 gol atarken 2 de asist yapma başarısı gösterdi.



