Marcao piyangosu!
Udinese, Fiorentina ve Atalanta’nın 23 yaşındaki oyuncuyu transfer edebilmek için birbirleriyle yarıştığı ifade edildi. Transfer bütçesi oluşturmak isteyen G.Saray’ın 10 milyon euro talep ettiği bildirildi.
Galatasaray'ın geçtiğimiz yıl devre arasında Chavez'den kadrosuna kattığı Marcao'ya şimdiden Avrupa'nın önemli kulüplerinden teklifler yağmaya başladı. İtalyan basını, Udinese, Fiorentina ve Atalanta'nın genç stoperi sezon so nunda kadrosuna katabilmek için Galatasaray'ın kapısında yattığını yazdı. Özellikle de Fiorentina Sportif Direktörü Daniele Prade'nin, Brezilyalı futbolcunun transferini fırsat olarak gördüğü ve German'ın satılması halinde mutlaka almak istediği aktarıldı.
ARAYIŞLAR BAŞLADI
Marcao'ya olan büyük ilgiyi doğrulayan Galatasaray yönetiminin, 10 milyon euro'luk bir teklif gelmesi halinde satışa onay vereceği iddia ediliyor. UEFA ile yapılan Finansal Fair Play anlaşması nedeniyle sattığı kadar oyuncu alabilen sarı- kırmızılı kulübün Marcao'yu satarak transfer için bütçe oluşturmayı planladığı bildirildi. Yönetimin, transfer politikasını buradan gelecek paraya göre belirleme planları yaptığı ve Marcao'nun yerine şimdiden oyuncu bakıldığı iddia ediliyor. l Savaş ÇORLU
iNDiRiM BEKLiYOR
Marcao'nun transferi için Galatasaray'ın talep ettiği 10 milyon euroluk bonservis bedelini 7 milyon euro seviyesine çekmesini bekleyen Fiorentina, Brezilyalı futbolcunun transferi için ısrarcı olacak.
MARCAO OLMAZSA...
Pezzella'nın ayrılacak olmasından dolayı, oyuncu arayan Fiorentina'nın Marcao'nun alternatifini de belirlediği bildirildi. Menekşeler, G.Saray'ı ikna edemezse Gremio'da oynayan Kannemann'a yönelecek.
- 6.3.2020
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Yorum
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Yorum
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