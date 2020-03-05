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05 Mart 2020, Perşembe
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Lemina'ya nazarlık!

Lemina'ya nazarlık!

maçında sakatlanan ve derbisinde forma giymeyen 'nın tedavi süreci tamamlandı. Bir süredir fizyoterapistler eşliğinde koşular yapan yıldız oyuncu, dün takıma katıldı. Bu durum maçı öncesi teknik heyeti memnun ederken 'ın resmi Twitter hesabı haberi 'nazar boncuğu' vinyeti paylaşarak duyurdu.

maçında sakatlanan ve derbisinde forma giymeyen 'nın tedavi süreci tamamlandı. Bir süredir fizyoterapistler eşliğinde koşular yapan yıldız oyuncu, dün takıma katıldı. Bu durum maçı öncesi teknik heyeti memnun ederken 'ın resmi Twitter hesabı haberi 'nazar boncuğu' vinyeti paylaşarak duyurdu.
  1. 5.3.2020
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