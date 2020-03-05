Lemina'ya nazarlık!
Yeni Malatyaspor maçında sakatlanan ve Fenerbahçe derbisinde forma giymeyen Mario Lemina'nın tedavi süreci tamamlandı. Bir süredir fizyoterapistler eşliğinde koşular yapan yıldız oyuncu, dün takıma katıldı. Bu durum Sivas maçı öncesi teknik heyeti memnun ederken Galatasaray'ın resmi Twitter hesabı haberi 'nazar boncuğu' vinyeti paylaşarak duyurdu.
Yeni Malatyaspor maçında sakatlanan ve Fenerbahçe derbisinde forma giymeyen Mario Lemina'nın tedavi süreci tamamlandı. Bir süredir fizyoterapistler eşliğinde koşular yapan yıldız oyuncu, dün takıma katıldı. Bu durum Sivas maçı öncesi teknik heyeti memnun ederken Galatasaray'ın resmi Twitter hesabı haberi 'nazar boncuğu' vinyeti paylaşarak duyurdu.
- 5.3.2020
FOTOMAÇ GÜNDEM
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