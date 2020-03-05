Şimdi sıra Sivas'ta

Sezonun ikinci yarısında rokete bağlayan Galatasaray, önce deplasmanda Sivas ardından da Beşiktaş ile iki kritik karşılaşma oynayacak. Geçen hafta Gençlerbirliği engelini de geçerek 8'de 8 yapan sarı-kırmızılı ekip, dün bu karşılaşmanın hazırlıklarına tam kadro başladı. Oyuncular oldukça hırslı ve arzulu görünürken teknik direktör Fatih Terim'den dün uyarılar geldi. Kırılma yaratabilecek iki karşılaşmaya çıkacaklarını belirten tecrübeli çalıştırıcı, oyuncularından Beşiktaş derbisini bir kenara bırakıp, Sivasspor maçına odaklanmalarını istedi.

EVİNDE MAÇ KAYBETMEDİ

Şu ana kadar çok iyi bir performans çıkardıklarını belirten ve talebelerini tebrik eden Terim, "Emeklerimizin karşılığını almak istiyorsak rehavete kapılmadan yolumuza devam etmek zorundayız. Önce Sivasspor engelini kayıpsız geçmemiz gerekiyor. Ardından da Beşiktaş derbisini düşünürüz" diye konuştu. Başarılı çalıştırıcı ayrıca, Demir Grup Sivasspor'un bu sezon sahasında maç kaybetmediğini de hatırlatarak, "En zor maçlarımızdan birisine çıkacağız. Dikkatli olmalıyız" ifadesini kullandı. Sivas bu sezon evinde 12 maçta 9 galibiyet, 3 beraberlik aldı.

SiSTEMiNi BULDU

FatihTerim ligin geride kalan 24 haftasında 6 farklı sistem denedi. Sezona Avrupa Kupalarını düşünerek Nzonzi'nin de varlığı ile 4-1-4-1 sistemiyle başladı. Başarısız olmasına rağmen vazgeçmedi. Kadıköy'den bu sistemle galip ayrıldı. Son iki haftada yine aynı sisteme döndü. Artık kurgusunu oturtan Terim, Sivasspor maçında da 4-1-4-1'e devam edecek.

116 TAKIMDA TEK



Bu sezon Süper Lig ve Avrupa'nın beş büyük liginde yer alan 116 takım arasında, maçların ilk yarılarında en az gol yiyen (3) ekip Galatasaray. Ayrıca oynadığı son 8 maçta da 3 gol görerek savunmada harikalar yarattı. Cimbom, Avrupa'da 2020 yılının da tek puan kaybetmeyen takımı...

11 HAFTA LİDERDİ



Ligin 11. haftasında birinci sıraya yerleşen Sivasspor, 11 hafta zirvede kalmasının ardından 4 haftalık bir bocalama dönemi yaşadı ve koltuğunu kaybetti. Son iki maçında Alanya ve Ankargücü'nü yenerek toparlanma sinyali veren Yiğidoların gözü de liderlik koltuğunda.