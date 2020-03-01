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01 Mart 2020, Pazar
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Muslera farkı

Muslera farkı

Ligin çıkış yapan , savunmasıyla da ön plana çıkıyor. Sarı-kırmızılılar, ligde geride kalan 23 haftada 18 gol yedi ve bu alanda ligin en az gol yiyen takımı konumunda bulunuyor. yüksek performansıyla bu sonuçta önemli bir rol oynadı.

Ligin çıkış yapan , savunmasıyla da ön plana çıkıyor. Sarı-kırmızılılar, ligde geride kalan 23 haftada 18 gol yedi ve bu alanda ligin en az gol yiyen takımı konumunda bulunuyor. yüksek performansıyla bu sonuçta önemli bir rol oynadı.
  1. 1.3.2020
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