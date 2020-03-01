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01 Mart 2020, Pazar
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Hamzaoğlu rakip olacak

Hamzaoğlu rakip olacak

ile 2014-15 sezonunda 3 kupa birden kazanma başarısı gösteren bugün eski takımına karşı mücadele edecek. Sarı-kırmızılı takımın 4. yıldızı takmasında büyük pay sahibi olan tecrübeli teknik adama, taraftarların göstermesi bekleniyor.

ile 2014-15 sezonunda 3 kupa birden kazanma başarısı gösteren bugün eski takımına karşı mücadele edecek. Sarı-kırmızılı takımın 4. yıldızı takmasında büyük pay sahibi olan tecrübeli teknik adama, taraftarların göstermesi bekleniyor.
  1. 1.3.2020
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