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01 Mart 2020, Pazar
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Aslan açık ara önde

Aslan açık ara önde

ile , 'de bugüne kadar 95 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 52 kez sahadan galip ayralmayı başardı. Kırmızısiyahlı takım ise 23 defa güçlü rakibini mağlup etmeyi başardı. 21 maçta ise kazanan taraf çıkmadı. ekibinin 161 golüne, temsilcisi 101 golle yanıt verdi.

ile , 'de bugüne kadar 95 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 52 kez sahadan galip ayralmayı başardı. Kırmızısiyahlı takım ise 23 defa güçlü rakibini mağlup etmeyi başardı. 21 maçta ise kazanan taraf çıkmadı. ekibinin 161 golüne, temsilcisi 101 golle yanıt verdi.
  1. 1.3.2020
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