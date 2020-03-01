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01 Mart 2020, Pazar
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Falcao zamanı

Falcao zamanı

derbisinde penaltıdan gol atan , 'da da ses getirdi. AS Kolombiya'da yer alan haberde yıldız oyuncunun, Fenerbahçe maçıyla 'e damga vurmaya hazır hale geldiği vurgulandı.

derbisinde penaltıdan gol atan , 'da da ses getirdi. AS Kolombiya'da yer alan haberde yıldız oyuncunun, Fenerbahçe maçıyla 'e damga vurmaya hazır hale geldiği vurgulandı. Falcao'nun zorluk seviyesi yüksek maçlarda daha iyi performans sergilediği belirtilirken, sarı-kırmızılıların mart ayındaki fikstürüne dikkat çekildi ve bu maçlarda 'ın en önemli kozu olacağı kaydedildi.Kolombiya basını, tecrübeli oyuncunun, zorluk seviyesi yüksek maçlarda öne çıkacağını yazdı
  1. 1.3.2020
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